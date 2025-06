Turismo attivo, Austis è capitale per due giorni 

Un’opportunità unica per vivere la natura ed esplorare l'entroterra isolano al di fuori dei tradizionali circuiti turistici. Domani e domenica torna ad Austis il Festival sardo del turismo attivo. L'evento, alla seconda edizione, conferma il piccolo centro barbaricino come punto di riferimento per il turismo esperenziale e sostenibile e apre nuove vie allo sviluppo dell'economia locale. Un’ occasione in cui Austis, vivace comunità di 715 abitanti, mette in mostra tutte le bellezze del territorio, a partire da un centro storico ben custodito, ricco di scorci e murales di grande impatto e una natura lussureggiante che nasconde autentiche perle come sa Crabarissa, roccia granitica al centro di tante legende che si eleva per 50 metri su un panorama mozzafiato, o su Nou Orruendeche, curiosa sovrapposizione di due enormi massi, immersi nella foresta di Ghea.

Gli appuntamenti

A caratterizzare il festival, due giornate di emozioni, sport, cultura ed eventi pensati per tutte le età e livelli di esperienza. Tra le tante attività previste, il trekking panoramico sul sentiero dei carbonai, per un'immersione completa nei magnifici paesaggi del territorio, corsi di sopravvivenza e orientamento in natura, laboratori di educazione ambientale dedicati ai più piccoli, sessioni di yoga immerse nel verde dei boschi per rigenerare corpo e mente, escursioni in e-Bike per esplorare il territorio in modo ecologico e divertente, tiro con l'arco e mountain bike xperience, una dimostrazione di guida del mezzo da escursione per eccellenza, dove i partecipanti potranno osservare da vicino le tecniche per affrontare anche i sentieri più ardui e impegnativi.

La sfida

L’evento, fortemente voluto dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di promuovere il ruolo strategico del turismo attivo nella valorizzazione delle zone interne e meno conosciute della Sardegna e sostenere il territorio di Austis in modo dinamico attraverso l'incontro tra natura, sport e identità locale, è diretto da Fare Digital Media, agenzia specializzata in marketing turistico, già autrice del progetto di sviluppo turistico del paese.

Il sindaco

«Abbiamo voluto riproporre il Festival sardo del turismo attivo per dare un’idea di turismo diversa – spiega il sindaco Benedetto Pitzeri -. Vogliamo far scoprire il nostro territorio e il paese in maniera differente, in movimento, offrendo un ampio spettro di attività adatte a grandi e piccoli, inclusi musica e divertimento serale». Accanto alle attività all'aperto, infatti, il festival offrirà anche musica, momenti di convivialità e svago per tutte le età. Grazie alla collaborazione di tutta la comunità austese, le due giornate saranno arricchite da una serie di attività sportive, culturali ed enogastronomiche, come la preparazione della fregula, piatto tipico della tradizione locale, che vedranno il coinvolgimento di professionisti ed esperti, associazioni sportive e operatori qualificati provenienti da tutta l'Isola. Dopo il tramonto sarà la musica ad essere protagonista nella due giorni: ad animare la serata di sabato il DJ Marco B, mentre domenica, la chiusura del festival in piazza sulle note dello spettacolo “Storie di donne del Mediterraneo” con gli artisti Mauro Mibelli e Nicole Ruzittu.

