Turismo, arrivi in crescita Ma le vacanze si accorciano 

Toccata e fuga. I numeri degli aeroporti dicono che gli arrivi sono in aumento in quest’ultimo scorcio dell’anno, ma nel calderone del traffico passeggeri ci tanti emigrati di ritorno e pochi turisti, che si tratterranno nell’Isola per poco tempo. Una o due notti al massimo, chi si spinge fino alla terza è già un’eccezione.

Lo scenario

Tra le festività natalizie appena trascorse e il break di Capodanno le statistiche degli scali sardi evidenziano una crescita. Cagliari sale del 5-6% rispetto allo scorso anno, con una previsione di 233mila viaggiatori. L’aumento ad Olbia e Alghero sarà addirittura del 15%. Dal 21 dicembre al 6 gennaio gli aeroporti del nord Sardegna stimano un flusso di 122.500 passeggeri, per un totale di 833 voli ed un’offerta di circa 148.000 posti. Nello specifico, nello scalo di Alghero sono previsti circa 50.500 passeggeri, per un totale di 330 movimenti (decolli e atterraggi) ed un’offerta di oltre 60.000 posti.

Il Riviera del Corallo sarà collegato con Fiumicino e Linate (i voli in regime di continuità territoriale garantiti da Ita Airways), Bergamo, Bologna, Malpensa, Napoli e Pisa, tutte tratte targate Ryanair. Nello scalo di Olbia si stima un traffico di oltre 72.000 passeggeri, per un totale di 503 movimenti ed un’offerta di 87.500 posti.

Il Costa Smeralda sarà collegato con lo scalo di Fiumicino (Aeroitalia e Volotea), Linate (Aeroitalia), Malpensa (EasyJet), Barcellona, Torino, Verona e Venezia (Volotea), Bergamo e Bologna (Ryanair e Volotea). «Abbiamo registrato un incremento di voli in continuità ad eccezione del Cagliari Linate: in quest'ultimo caso siamo intervenuti con un aggiustamento degli orari», ha spiegato in una conferenza stampa l’assessora ai Trasporti Barbara Manca.

Il progetto

A gennaio poi potrebbe essere pubblicato il bando per incentivare l’apertura di nuove rotte internazionali. «Stiamo procedendo metodicamente scaricando il load factor», cioè il coefficiente di riempimento degli aerei, «per avere un monitoraggio costante della situazione: prima questo non avveniva. Fermo restando che il nostro obiettivo non è avere più voli possibili, ma adeguare l’offerta alla domanda».

L’identikit

Come sarà la vacanza tipo in questi giorni a cavallo tra 2024 e 2025? Il nocciolo duro sarà rappresentato dal turismo interno: sardi che si spostano da nord a sud e viceversa per seguire i cantanti che si esibiranno nelle città. Pernottamento nei centri vicini, poi il pranzo in ristorante o agriturismo e di sera il rientro a casa.

Qualcuno allungherà la mini vacanza fino a tre giorni. «C’è un trend che parla di vacanze di prossimità», ripete in questi giorni Paolo Manca, presidente regionale di Federalberghi. Ma a pesare è soprattutto la “tassa” d’ingresso, cioè il costo dei voli per raggiungere l’Isola dalle principali città italiane, che rende spesso proibitiva una vacanza last minute nell’Isola.

