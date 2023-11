Turismo, arriva la tassa di soggiorno 

Ad Arbus entra in vigore la tassa di soggiorno. Il sì al secondo balzello, dopo quello sul panorama, arriva dall’incontro di lunedì, nella sala consiliare, con gli operatori turistici e l’amministrazione comunale. Secondo il regolamento, già discusso in commissione, nel territorio l’imposta si paga tutto l’anno e dovrebbe fruttare al Comune circa 100 mila euro, fondi che verranno reinvestiti in promozione turistica, soprattutto decoro urbano nel centro abitato e nella Costa Verde.

La tassa

Si chiude un percorso avviato due anni fa, quando furono gli stessi titolari di alberghi, agriturismo e B&b a proporre l’imposta, accolta fra mille dubbi e perplessità, si è poi persa fra i pro e i contro della politica. A fine stagione la Giunta è tornata sul progetto e ha già pronto il regolamento. La tariffa parte da un minimo di 2.50 a un massimo di 5 euro, con riferimento alla classificazione rilasciata dallo Sportello unico per le attività produttive, fino a un massimo di 10 pernottamenti consecutivi per persona. Non pagano i minori fino a 12 anni e gli anziani oltre i 70. Esenti i malati per effettuare visite mediche, cure o terapie, disabili, studenti, chi deve fronteggiare situazioni di carattere sociale, di eventi calamitosi, chi svolge attività di sicurezza pubblica. «Il passaggio definitivo – dice il sindaco Paolo Salis- spetta ora al Consiglio comunale che verrà convocato al più presto. Questa volta non ci sarà alcun passo indietro. Ormai si applica in quasi tutti i Comuni costieri e in molti dell’interno».

Le reazioni

«Noi – ricorda Sara Gessa dell’hotel Meridiana – da subito siamo stati favorevoli alla novità. I nostri ospiti chiedono quanto si paga per la tassa d soggiorno, contenti che non c’è, comunque per tutti ormai è scontata». Gianluigi Largiu del Corsaro Nero osserva: «Favorevole all’imposta. Spero che possa essere un incentivo a migliorare il decoro. Ancora in alcuni tratti del litorale manca l’acqua potabile». Cristiano Murgia di Pistis osserva: «Una tassa in più richiede maggiori servizi e ospitalità in luoghi accoglienti».

Dubbi e certezze

«La Costa Verde ha bisogno di servizi turistici, pulizia e decoro – dice il consigliere di minoranza Agostino Pilia – basta con le spedizioni punitive della polizia municipale che arriva solo per multare. La prevenzione prima di tutto». Rassicura l’assessore al turismo William Collu: «L’idea di istituirla tutti insieme nell’ottica di un progetto condiviso è un buon punto di partenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA