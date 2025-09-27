Turismo, arriva la tassa di soggiorno 

Un piccolo tributo per chi sceglie Carbonia come meta per le proprie vacanze (ma anche per i viaggi di lavoro) con l’obiettivo di far contribuire turisti e visitatori al miglioramento di servizi e offerte culturali. Anche in città, a partire dal primo gennaio 2026, verrà istituita la tassa di soggiorno alla quale ha lavorato a lungo la Commissione Bilancio che ha preparato il regolamento appena approvato dalla Giunta Morittu e che ora approderà in Consiglio.

La scelta

«L’obiettivo è quelli di finanziare, con il gettito incamerato, interventi per lo sviluppo turistico la conoscenza, la fruizione e il recupero di beni culturali e ambientali – spiega il presidente della Commissione Beppe Vella – abbiamo lavorato con attenzione a ogni singolo passaggio, ora attendiamo il parere dell’assemblea civica». I riscossori diretti della tassa saranno le strutture alberghiere e extra-alberghiere, compresi b&b e affttacamere, attività in costante crescita ma non sempre in regola che si tenterà di censire al più presto. L’importo quotidiano richiesto al turista (in genere pochi euro) sarà stabilito annualmente dalla Giunta nella misura massima di 7 pernottamenti consecutivi e il regolamento ha fissato anche tutte le tipologie di cliente da esentare dalla tassa.

I programmi

Quanto versato, il turista lo vedrà ritornare indietro sotto forma di offerta e servizi ai quali si lavora da tempo: «Intanto a inizio ottobre è prevista l’apertura dell'Info Point Turistico e il 17 ottobre si svolgerà in città un convegno sul turismo. – annuncia l’assessore ai Turismo Michele Stivaletta – Prenderemo parte alla Fiera del Turismo Ttg di Rimini e presti ci sarà un ulteriore aggiornamento e miglioramento del sito “Carbonia Turismo”. Tra gli obiettivi a breve scadenza c’è anche «la fruizione turistica del Nuraghe Sirai entro fine 2025 inizio 2026, la diffusione delle brochure e dei biglietti da visita “Carbonia Turismo”, una campagna di comunicazione importante relativa alla Città di Fondazione e la promozione in aereoporto – continua – e poi l’installazione di un totem informativo, il rafforzamento del cicloturismo e la realizzazione di progetti insieme al Cammino di Santa Barbara più altri progetti su cui si sta ragionando».

