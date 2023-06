Turismo, appeal vincente dell’Isola 

Ambiente, cultura ed enogastronomia, un trinomio vincente, spingeranno quest’estate la ripresa del turismo in Sardegna. Si ritorna al periodo d’oro prima del Covid con ampi margini di miglioramento: la Sardegna è al ventunesimo posto tra le prime cento regioni d’Europa nella graduatoria della competitività turistica. Il dato emerge dal primo Osservatorio annuale sul turismo, elaborato dal Centro studi Srm di Intesa Sanpaolo con l’obiettivo di porre l’impresa al centro delle strategie di sviluppo della filiera. Presenze e fatturati sono in crescita: l’anno scorso alberghi e ristoranti sardi hanno fatturato 3.365 milioni di euro e il Pil turistico ha raggiunto l’8,5 per cento della ricchezza regionale.

I letti a molte stelle

La permanenza media dei turisti nelle otto regioni del Sud è leggermente superiore a quella delle strutture ricettive del Nord Italia e si registra una presenza considerevole negli alberghi ad alto stellaggio: il 44,4%, un dato che coincide col maggior numero di posti letto in hotel da quattro e cinque stelle. «Abbiamo costruito un indice di competitività turistica che caratterizza le prime cento regioni dell’area Ue», spiega Massimo Deandreis, direttore di Srm, «un indicatore che comprende diverse variabili, dagli arrivi e dalle presenze all’offerta delle strutture e alla densità della domanda».

La capacità ricettiva

Sono state esaminate, assieme alle regioni italiane, 38 zone della Germania, 22 della Francia e 17 della Spagna; in Europa, tra le prime trenta, quelle italiane sono tredici contro sette spagnole e altrettante francesi. Per il Mezzogiorno la prima in graduatoria è la Sardegna al ventunesimo posto con un indice di 129,2 punti sul valore medio pari a 100; segue la Campania al ventitreesimo e la Puglia al venticinquesimo posto. La sorpresa, però, viene dal Nord: il Veneto conquista la prima piazza nella graduatoria europea con un valore di 176 punti, seguito dalle Baleari (174,2), dalle Canarie (169,9) e dalla Catalogna (169,5). Una classifica che fa ben sperare e allo stesso tempo fa indignare: «Non è concepibile che le Baleari e le Canarie precedano la Sardegna», dice Stefano Barrese, direttore della Banca dei Territori alla presentazione del rapporto della Srm. «Questo dipende dal fatto che in Italia si fa fatica a fare squadra. Se si mettessero insieme dieci strutture da ottanta camere avremmo una capacità ricettiva in grado di rispondere alla domanda internazionale».

La ripresa del Pil

L’indice di competitività turistica non significa che la Sardegna abbia il primato in valori assoluti per arrivi e presenze, riguarda il complesso dell’offerta. La Campania ha i numeri migliori ed è prima per gli arrivi: si stima una crescita di presenze del 16,3% contro il 10,5 della Sardegna. Le previsioni, anche nel peggiore degli scenari ipotizzati, sono sempre in crescita. La ripresa del Pil dell’intera filiera turistica è calcolata attorno ai 24,9 miliardi di euro, pari al sette per cento del totale dell’economia del Sud. Al centro delle strategie ipotizzate dai ricercatori della Srm c’è l’impresa turistica perché è davvero stretta la relazione tra la dimensione delle strutture e la crescita del fatturato e degli investimenti.

Quanto si spende

La qualità porta a un incremento di fatturato e negli ultimi tre anni c’è stata una maggiore apertura agli investimenti. Per tutte le imprese ricettive sono importanti gli obiettivi di sostenibilità e di digitalizzazione dell’offerta e dei servizi. «Occorre diversificare l’offerta», spiega Deandreis. «Il moltiplicatore delle presenze in un sistema integrato, (cultura, enogastronomia, natura), è superiore a quello di tipo balneare». Non parliamo di quanto spende giornalmente un turista ma del valore aggiunto per ogni notte: la media del moltiplicatore nel Mezzogiorno è di 131,7 euro con una crescita dell’85 per cento. Quanto ai diversi tipi di turismo, il moltiplicatore più alto viene dai viaggi d’affari (176 euro) e subito dopo dall’enogastronomico (151,7 euro) e dal culturale (145 euro). Il turismo religioso genera un valore aggiunto di 133,4 euro per notte e quello prettamente balneare è incredibilmente ultimo con 128,2 euro.

