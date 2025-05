Turismo aperto a innovazione e tradizione 

Dal 27 al 29 maggio, Orgosolo ospita l’evento Innovation Startup Tour, organizzato dall’associazione Startup Turismo nell’ambito del progetto Miradas. Ha lo scopo di creare connessioni tra sei startup selezionate e gli operatori locali con l’obiettivo di sviluppare soluzioni concrete che promuovano un turismo più autentico, inclusivo e rispettoso dell’ambiente. In un momento in cui il turismo cerca risposte all’overtourism, Orgosolo emerge come un modello di destinazione che sa unire tradizione e innovazione in modo sostenibile. L’Innovation Startup Tour, format ideato dall’associazione Startup Turismo, si inserisce all’interno di Miradas, il progetto di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici del Comune di Orgosolo, finanziato dal MiC ministero della Cultura nell’ambito del Pnrr Bando borghi linea B, e ha l’ambizione di dare nuovo slancio alle destinazioni turistiche. Dice Giulia Trombin, presidente dell’Associazione Startup Turismo: «L’Innovation Startup Tour è l’opportunità per Orgosolo e i suoi operatori di conoscere soluzioni innovative, creando nuove opportunità per il territorio e facendo di Orgosolo un esempio di resilienza e innovazione». Sottolinea il sindaco Pasquale Mereu: «Accogliere l’Innovation Startup Tour significa per Orgosolo compiere un passo deciso verso un futuro in cui innovazione e identità si rafforzano a vicenda. Siamo orgogliosi che il nostro paese sia stato scelto come luogo simbolo di questo percorso: crediamo che il dialogo tra startup e comunità locale possa generare opportunità reali».