Turismo, alleanza tra ricerca e imprese 

Dal progetto Sfera, piattaforma innovativa e modulare per la scansione 3D full-body, ad altri programmi di innovazione e sostenibilità a supporto delle imprese, delle comunità e dei sistemi territoriali. Con l’evento finale “Il futuro è qui”, in programma oggi dalle 10 alle 18, l’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari tira le somme di tre anni di impegno, ricerca e sperimentazione nell’ambito del programma e.INS-Spoke 2, dedicato all’innovazione e alla sostenibilità nei settori dei beni culturali e del turismo.

Le soluzioni trovate

Per l’intera giornata, il pubblico potrà assistere e partecipare a workshop, dimostrazioni e attività di laboratorio curate da studenti e docenti dell’Accademia Sironi assieme a professionisti e realtà produttive coinvolte nei progetti. Un’occasione per sperimentare nuove tecnologie, osservare processi creativi e generare dialogo tra formazione, ricerca e mondo del lavoro. Alle 18,30 è prevista la conferenza di presentazione dei risultati dei progetti, che hanno evidenziato soluzioni capaci di coniugare arte, digitalizzazione, accessibilità, riuso intelligente degli spazi, turismo responsabile e sostenibilità ambientale, con una particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio culturale della Sardegna.

Le nuove tecnologie

Tra i principali ambiti di azione, l’Accademia ha lavorato sull’innovazione per i beni culturali (con tecniche di restauro, rilievo digitale e realtà immersiva) e sul design applicato alle nuove tecnologie. «Nel corso di questi tre anni di lavoro», dice il direttore Daniele Dore, «abbiamo messo la tecnologia al servizio della cultura, rendendola accessibile e comprensibile a tutti, come strumento di democrazia e non di esclusione». Sono stati sviluppati progetti realmente innovativi e trasversali, spiega Giuseppina Manca di Mores, pro direttrice vicaria e coordinatrice dei progetti Pnrr dell’Accademia, «dalla conoscenza e valorizzazione dei paesaggi minerari attraverso linguaggi diversi, tra cui quello filmico, alle questioni giuridiche legate all’uso dell’immagine dei beni culturali nell’era dell’intelligenza artificiale; dal recupero dell’antico nella collezione dei gessi dell’Accademia, esposti in mostra, alle sperimentazioni dell’arte contemporanea e digitale. Poi le tecnologie avanzate applicate alla fruizione museale, anche a cielo aperto, verso una più ampia accessibilità».

