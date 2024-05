Turismo, affari nascosti: un codice anti-evasione per i furbetti degli affitti 

La misura è anti-furbetti. Si chiama Cin, acronimo che sta per Codice identificativo nazionale. Sarà obbligatorio da settembre, quando in Italia nascerà il portale della ricettività turistica, una piattaforma unica per hotel, extralberghiero e campeggi. L’obiettivo è dire addio al sommerso nel business delle vacanze.

Come funziona

La riforma anti-evasione l’ha voluta il ministero guidato da Daniela Santanché, con Federalberghi che ha dato una grossa spinta per arrivare a imporre regole di partenza uguali nell’accoglienza ai turisti. Sia che l’offerta riguardi una camera super lusso o un modesto appartamento. Senza il Cin non si potrà più entrare nel mercato. E chi proverà a forzare i nuovi paletti, si esporrà al rischio di multe salate.

La priorità

Il codice identificativo nasce con uno scopo preciso: intercettare il business che più di tutti, stando agli analisti economici, ha eluso il sistema tributario. Ovvero, gli affitti nelle case private, dove le ricevute fiscali sono state troppo a lungo un optional. Il fenomeno ha conosciuto un’espansione senza precedenti quando le low cost hanno cambiato il turismo, allargando da un lato la platea dei viaggiatori e riscrivendo dall’altro i tempi della stagionalità. Nei territori, diventati meta vacanziera per buona parte dell’anno, la rivoluzione delle vacanze ha fatto nascere l’accoglienza fai-da-te, a basso costo e in competizione con gli hotel.

Quadro regionale

Franco Cuccureddu, titolare del Turismo nella nuova Giunta Todde, non ha dubbi: «Il mercato ricettivo va regolato, anche se la Sardegna, in questo, è stata pioniera con l’introduzione dello Iun nel 2017». Si tratta di un altro codice, nella fattispecie un identificativo univoco numerico. Si richiede attraverso una pratica a zero giorni. In buona sostanza, con l’invio di una comunicazione con posta certificata si ottiene lo Iun. «La Regione ha già una sua anagrafe, che abbiamo fornito al Ministero. Ma con il Cin saranno più facili i controlli».

Numeri sardi

Nell’Isola hanno lo Iun «21.520 immobili privati adibiti ad affitto breve – sottolinea Cuccureddu -, ma si arriva a 26.252 strutture autorizzate dall’assessorato includendo tutto l’extralberghiero». Cioè b&b, domo, locande e case vacanze. Sul portale Sardegna Turismo il numero totale arriva a 30.410 contando i marina resort. Dai dati pubblicati su Il Sole 24Ore, all’Isola sono attribuiti 43.513 annunci riferibili a immobili che su Airbnb hanno ricevuto almeno una prenotazione nell’ultimo anno. Vero che uno stesso Iun può essere associato più strutture, ciò che falsa il dato complessivo. Ma «il cammino da fare per combattere l’evasione è ancora lungo – osserva Cuccureddu -. Siamo al lavoro con il Ministero e altre regioni per correggere il nero del differenziale, destinato a emergere quando il Cin sarà obbligatorio».

I passaggi

In Sardegna succederà che «gli Iun verranno convertiti in Cin», anticipa l’assessore. Da novembre partiranno i controlli. In Italia dovranno mettersi in regola le oltre 510mila case affittate per brevi periodi, sempre stando agli annunci su Airbnb. Con 68.203 strutture, la Toscana guida la classifica. Seguono Sicilia (59.570) e Lombardia (56.254). Quarta la Puglia (47.892), la Sardegna, a quota 43.513, è quinta. Chi non avrà il Cin, rischierà una multa da 800 a 8mila euro. Il codice andrà esposto fuori dalle strutture e indicato in ogni annuncio, diversamente è prevista un’ulteriore sanzione tra i 500 e i 5mila euro.

