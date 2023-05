Turismo, affari d’oro in vista 

Le previsioni del tempo per le prossime settimane non spaventano il turismo. Che viaggia a velocità doppia rispetto agli altri settori economici. Lo ha confermato la tendenza registrata durante la Pasqua e il ponte del 25 aprile. Anche il ponte della festa dei lavoratori ha fatto segnare numeri importanti con numerosi ospiti, soprattutto corregionali, che hanno pernottato nelle strutture ricettive di Tortolì. La cittadina, commissariata dopo lo scioglimento del Consiglio comunale avvenuto a gennaio, è in fermento per le elezioni di fine maggio e alcuni profili di carattere turistico, in virtù della mancanza di programmazione politica, sono impigliati nella ragnatela burocratica.

Prenotazioni e nodi

Senz’altro i registri delle prenotazioni nelle strutture ricettive cominciano a riempirsi. «Le previsioni per questa stagione turistica sono positive: finalmente dopo le ultime tre stagioni difficili si è riusciti a pianificare in maniera precisa». Lo afferma Francesco Bovi, 31 anni. Nella catena turistica di famiglia, la Bovi’s Hotels che abbraccia La Bitta, Saraceno e Corte Bianca, la stagione è già nel vivo: l’hotel di Arbatax è aperto dal primo aprile, i due resort hanno accolto i primi ospiti il primo maggio. «Il pubblico straniero - aggiunge Bovi - è in costante aumento, molto importanti per la destagionalizzazione, a supporto di questo bisogna lavorare su trasporti, da sempre cruciali per l’Ogliastra, e su attrattori turistici e comunicazione della destinazione». In effetti i trasporti restano un rebus. Perché se è vero che per il porto di Arbatax l’Autorità di sistema portuale ha stanziato 30 milioni di euro e la Regione 3 milioni per l’aeroporto è altrettanto vero che i nodi restano: tra ritardi e nulla osta lo scalo di Basaura ancora non apre.

Turismo straniero

«Qualcosa in più degli altri anni c’è, questo possiamo già dirlo», ammette Marino Catte (63), dell’Hotel Arbatasar di Porto Frailis. Ma qualcosa è cambiata pure nelle abitudini. «Sale a 5 la media dei giorni di soggiorno. Prima si attestavano tra i 2 e i 3». E la clientela, almeno da una prima previsione, potrebbe parlare straniero: «Confermo, più stranieri che italiani». Sul fatto che manchi programmazione politica Catte glissa: «La facciamo noi, la programmazione».