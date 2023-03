Turismo a primavera, c’è un “buco” di 50mila addetti 

A lanciare l'allarme è Assoturismo Confesercenti. Subito la replica della ministra del Turismo Daniela Santanché: «Ascolterò le associazioni di categoria per affrontare l’annosa questione. Lavoreremo con la ministra del Lavoro, Calderone, per trovare soluzioni. Dobbiamo raccontare alle nuove generazioni quanto sia stimolante lavorare in un comparto così variegato e trasversale. Oltre che formazione, faremo una specifica campagna di comunicazione».

Ancora allarme per i lavoratori del turismo. Dopo la marcata ripresa del 2022, anche quest'anno si prevede un aumento dei flussi di turisti dall'Italia e dall'estero, ma si scontra sempre di più con le difficoltà nel trovare il personale. Per Pasqua e i mesi primaverili dei “ponti” si stimano oltre cinquantamila lavoratori mancanti nel settore.

Ancora allarme per i lavoratori del turismo. Dopo la marcata ripresa del 2022, anche quest'anno si prevede un aumento dei flussi di turisti dall'Italia e dall'estero, ma si scontra sempre di più con le difficoltà nel trovare il personale. Per Pasqua e i mesi primaverili dei “ponti” si stimano oltre cinquantamila lavoratori mancanti nel settore.

Le parole di Santanché

A lanciare l'allarme è Assoturismo Confesercenti. Subito la replica della ministra del Turismo Daniela Santanché: «Ascolterò le associazioni di categoria per affrontare l’annosa questione. Lavoreremo con la ministra del Lavoro, Calderone, per trovare soluzioni. Dobbiamo raccontare alle nuove generazioni quanto sia stimolante lavorare in un comparto così variegato e trasversale. Oltre che formazione, faremo una specifica campagna di comunicazione».

Presenze in crescita

Nel 2022 i pernottamenti nelle strutture ricettive italiane sono stati 400 milioni e la tendenza è favorevole per il 2023 sia dall’Italia sia dall’estero. Una situazione paradossale: da un lato un aumento del volume della produzione e dei posti di lavoro creati, dall'altro le imprese del settore continuano a registrare carenza di addetti. La difficoltà è strutturale e sempre più grave.

Dati allarmanti

«La questione della mancanza di personale nel turismo - commenta Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti - ha raggiunto le dimensioni di un’ emergenza. Così è impossibile gestire i picchi di attività, in particolare in alcune aree come la riviera romagnola, ma problemi si riscontrano anche in Sicilia e in Sardegna. Nelle prossime settimane presenteremo specifiche proposte normative alle ministre Santanchè e Calderone». Per il trimestre febbraio-aprile (il periodo di riapertura delle imprese stagionali e della ripresa dei flussi turistici), si prevede un fabbisogno di circa 210mila addetti nelle imprese turistiche. Ma i lavoratori non si trovano: le imprese segnalano difficoltà nel 34% dei casi, non solo per preparazione inadeguata ma, sempre più spesso, per mancanza di candidati. Una percentuale che sale addirittura al 52% nella ristorazione, mentre scende al 26,7% nelle altre imprese del turismo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata