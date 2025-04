Turismo a due facce, si punta sull’estate 

Non sono bastate iniziative enogastronomiche e tour culturali. Il turismo invernale in città continua a non decollare perché Quartu resta conosciuta solo per il mare e le sue bellissime spiagge.

Un’etichetta difficile da scrollarsi di dosso, tanto che anche da novembre a marzo sono rimasti aperti appena due alberghi, entrambi in centro, con un’ occupazione che non è andata oltre il 30 per cento.

Attesa per l’estate

Così adesso ci si prepara alla stagione estiva, da sempre quella della rinascita: le prospettive sembrano buone con già un mese di aprile che sta facendo registrare prenotazioni maggiori rispetto all’anno scorso.Le prospettive sembrano buone», conferma il direttore del Best Western Residence Italia in via Panzini Massimo Porru, «l’obiettivo è ripetere i numeri della stagione scorsa quando l’occupazione si era attestata intorno al 60 per cento. Una percentuale molto soddisfacente per noi». La cosa importante, aggiunge Porru, «è però quella di allungare la stagione. Noi abbiamo fatto buoni numeri anche a novembre e li stiamo facendo ad aprile. Poi è chiaro che da dicembre a marzo c’è un calo fisiologico». In quel periodo, «lavoriamo esclusivamente con gli operai dei cantieri e con le persone che devono fare le visite mediche o operazioni nelle cliniche». Molti pazienti infatti arrivano anche dal nord Sardegna per sottoporsi a interventi nelle strutture mediche della città, smuovendo un po’ la calma del periodo invernale.

Doppia velocità

Aperto tutto l’anno, dal 1980, è anche l’Hotel Centrale in piazza Azuni. «Tra estate e inverno c’è ovviamente un abisso» dice la titolare Anna Congera, «in estate abbiamo in genere occupato il cento per cento della capienza. Vengono da noi per potersi spostare agevolmente al mare, al Poetto. D’inverno si scende al trenta per cento con gli operai che lavorano in zona e qualcuno che deve fare le visite. È inutile girarci attorno: Quartu è scelta dai turisti per il mare. Negli altri periodi la notte non c’è niente, non ci sono attrattive. Se ci fossero zone pedonali dove fare anche spettacoli, forse sarebbe diverso. Per non parlare poi del fatto che dopo le 23 non ci sono nemmeno i bus. L’estate alle porte? Speriamo sia come la scorsa. Per ora va un po’ a rilento».

Il litorale

Durante i mesi invernali chiudono le porte tutti gli alberghi del litorale tra cui lo storico Califfo che riaprirà adesso ad aprile. Il direttore è Fausto Mura che è anche presidente della Federazione alberghi del su Sardegna. «Noi stiamo chiusi da dicembre a marzo perché i turisti non ci sono» spiega, «Quartu non ha specifiche attrattive per il turismo invernale. Le cose ovviamente cambiano con l’estate, perché i turisti arrivano per andare nelle spiagge. Di buono c’è adesso che la stagione si è allungata ma ancora non ci sono le caratteristiche e le peculiarità per parlare anche di un turismo invernale».

