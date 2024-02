Turismo, 400 mila euro per gli itinerari 

Ammontano a 400 mila euro le risorse del nuovo bando del Gal del Sulcis Iglesiente messe a disposizione di chi punta alla realizzazione di infrastrutture turistiche su piccola scala.

Questa nuova operazione dell’ente punta a migliorare, potenziare e valorizzare gli itinerari esistenti nel territorio e la loro messa in rete. L’idea del bando nasce dopo l’analisi del fabbisogno emerso dalle richieste degli enti locali: darà la possibilità di mettere a sistema gli itinerari turistici presenti nel territorio e potenziarne l’accessibilità. Non solo: si lavorerà al potenziamento e all’allestimento di infrastrutture legate al turismo attivo e ricreativo oltre che dei prodotti legati al progetto di destinazione turistica “Vivere il Sulcis”. Per ogni progetto il contributo massimo può arrivare a 200 mila euro. Il presidente Cristoforo Luciano Piras e la direttrice Nicoletta Piras fanno un’analisi delle risorse messe in campo: «In questo momento per gli enti locali abbiamo bandi aperti per un totale di 1 milione di euro: 400 mila destinati agli itinerari con questo bando e 600 mila per i servizi essenziali a carattere innovativo con il bando Smart Village». Per partecipare si ha tempo fino al 10 aprile.

RIPRODUZIONE RISERVATA