Turismar prepara le valigie  

Al porticciolo turistico di Arbatax sono sospesi i rinnovi di contratto. Sul futuro degli ormeggi avanza l’ombra della dismissione per volontà della società di gestione. «La nostra concessione scadrà il 31 dicembre prossimo e, alle attuali condizioni, per l’estate 2024 non saremo operativi». Ad annunciarlo è Franco Ammendola, 72 anni, direttore del porticciolo gestito dalla Turismar. Tutto ruota attorno alla nuova geografia dell’area portuale che prevede, tra le altre novità, un trasferimento del porticciolo verso la banchina di levante. Un trasloco che, secondo Ammendola, provocherà un taglio del numero di ormeggi: «Con quella pianificazione perderemmo 100 posti barca». Attualmente sono 350 gli ormeggi garantiti al Marina di Arbatax. Ne resterebbero 250. «Numero insufficiente: si rischiano perdite di 300 mila euro», afferma Ammendola.

La situazione

L’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna garantirebbe gli altri 100 posti in un’altra area dell’infrastruttura. «L’unica certezza attuale - aggiunge l’imprenditore turistico - è che per ora non stiamo rinnovando contratti e la concessione la terremo soltanto per le nostre barche». L’Authority vuole classificare le aree concentrando su queste le attività dei vari settori, dal traffico dei traghetti passeggeri e dei cargo ai mezzi per la pesca, passando per nautica, cantieristica e polo industriale. Tra le novità per il prossimo futuro c’è anche il nuovo ormeggio dei traghetti individuato sulla banchina di ponente, che tecnicamente è denominata “commerciale”. Le navi direbbero addio allo scalo di levante, area dove, per l’appunto, dovrebbe estendersi il porticciolo. Ammendola apre al dialogo: «Siamo pronti a sederci attorno a un tavolo».

Cosa cambia

Nelle intenzioni dell’Authority e con doverosi accorgimenti il nuovo dente d’attracco, inaugurato a giugno 2012, dovrebbe accogliere navi da crociera. Secondo l’ultima pianificazione, diffusa di recente, la zona riservata al diportismo si svilupperebbe verso levante, con l’area retrostante individuata come sede del distretto della cantieristica. L’attuale area d’attracco dei traghetti verrà convertita alla nautica di alto livello con accanto la zona mista tra pesca e piccolo diportismo. In banchina sud e in parte a riva si avrà la conferma del polo industriale, mentre ponente sarebbe banchina commerciale. In quest’area dovrebbe trovare spazio anche una linea di varo del travel. Per portare migliorie al porto di Arbatax l’Authority ha stanziato 30 milioni di euro.

