Turismar, grandi opere in Toscana 

Tutte le aziende che, dal 2011, avevano aderito alle gare d’appalto dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale avevano rinunciato di fronte a un intervento complicato. Alla fine ha accettato la sfida la Turismar di Luca Ammendola, azienda di Tortolì specializzata in disinquinamento, carpenteria pesante e attività marittime. Con l’impiego del pontone Argo e l’utilizzo di un cavo diamantato, l’impresa ogliastrina ha rimosso i vecchi oleodotti che attraversano il canale del Marzocco nel porto di Livorno. Un intervento di bonifica necessario per portare il fondale del canale navigabile dagli attuali 12 metri ai 18-20 previsti per la Darsena Europa in corso di realizzazione. L’ampliamento del porto di Livorno permetterà anche l’ingresso delle navi con maggiore pescaggio, le maxi-portacontainer. Per le operazioni sono stati ingaggiati operatori tecnici subacquei freelance, professionisti che avevano partecipato al recupero della Costa Concordia e ad altri importanti lavori. Con una loro macchina da taglio sul pontone della Turismar, i sommozzatori sono stati in grado di passare il cavo diamantato sotto le tubature e riportare lo stesso in superficie per poter essere collegati alla macchina. Gli otto tubi di idrocarburi, di proprietà di Eni, attraversavano il canale tra le banchine del Marzocco e del Magnale, 135 metri di distanza, per una lunghezza totale di oltre un chilometro. Si trattava di oleodotti realizzati mezzo secolo fa a una profondità di 15 metri. Gli addetti ai lavori hanno operato a 12 metri di profondità, tra le 23 e le 7 del mattino per non fermare il traffico marittimo.

