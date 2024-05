Turetta rischia l’ergastolo 

VENEZIA. Filippo Turetta ha ucciso Giulia Cecchettin «con premeditazione, ferocia e crudeltà» e ora rischia l'ergastolo. È la sintesi dell’avviso di conclusione indagini comunicato dai pm ai difensori del 22enne padovano, ex fidanzato della vittima e reo confesso, e alle parti offese. Dopo mesi di informazioni con il contagocce, il procuratore Bruno Cherchi ha chiamato i giornalisti per fare il punto sul procedimento a carico del giovane, in carcere a Verona dal 25 novembre. La svolta è arrivata: la contestazione dell’aggravante della premeditazione, sulla base di «dati oggettivi». Una imputazione che toglie all’indagato la possibilità di accedere al rito abbreviato e al patteggiamento. La richiesta del processo è dietro l’angolo: si terrà probabilmente dopo l’estate, in tempi brevi, come previsto per gli indagati in stato di detenzione. «Ci prepariamo al processo, dove saremo parte civile perché Giulia abbia finalmente giustizia», ha detto Stefano Tigani, difensore di Gino Cecchettin, papà di Giulia.

Restano da conoscere ancora alcuni elementi dell’inchiesta: l’ora esatta della morte di Giulia, il numero delle coltellate inferte da Filippo - dopo l’autopsia si parlò di oltre 20 - e le sue frasi nell’interrogatorio di 9 ore in carcere il primo dicembre. Il nuovo capo d’imputazione, ha detto Cherchi, è di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, efferatezza, sequestro di persona, porto d’armi continuato, occultamento di cadavere e stalking. Le contestazioni - frutto delle indagini dei carabinieri, dell’autopsia e dalla perizia dei Ris - cozzano con la linea tenuta da Turetta nell’interrogatorio: «Ho perso la testa, mi è scattato qualcosa...». Ieri Cherchi ha detto che Turetta «aveva pianificato nel dettaglio l’omicidio di Giulia Cecchettin, compreso l’occultamento del cadavere, e la sua fuga. Giulia - ha ricordato il magistrato - è stata legata mani e piedi e sulla bocca, le è stato messo dello scotch». La pianificazione del femminicidio sarebbe evidenziata dagli acquisti fatti dal giovane prima del crimine, incluse le mappe stradali per la fuga fino in Germania, i percorsi trovati in internet, compreso il luogo dell’abbandono del corpo, nei pressi del lago di Barcis, in Friuli.

