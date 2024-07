Turetta punta al processo subito: «Vuole giustizia in tempi rapidi» 

VENEZIA. Filippo Turetta rinuncia all'udienza preliminare davanti al Gup, già prevista il 15 e 18 luglio, e accetta di andare direttamente a processo in Corte d’Assise per lìomicidio di Giulia Cecchettin. La decisione «consegue a un percorso di maturazione personale del gravissimo delitto commesso, e alla volontà che la giustizia faccia il proprio corso nei tempi più rapidi possibili e nell’interesse di tutti», dice il difensore Giovanni Caruso, che non intende chiedere la perizia psichiatrica. Probabilmente partirà a settembre il processo al 22enne di Torreglia (Padova) per omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, efferatezza, sequestro di persona, occultamento di cadavere e stalking.

