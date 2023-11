Turetta, perizia psichiatrica lontana 

Verona. L’assassino della giovane Giulia Cecchettin, ben difficilmente sarà sottoposto a perizia psichiatrica per stabilire se era incapace, anche parzialmente, di intendere e di volere quando ha rapito e ucciso l’ex fidanzata. Almeno, non in questa fase del procedimento contro Filippo Turetta, 21 anni, ora in custodia cautelare nel carcere di Verona.

Difesa attendista

La difesa non ha presentato istanza perché è improbabile che sia accolta: agli atti non ci sono diagnosi pregresse di problemi mentali né evidenze specifiche nelle prime valutazioni psicologiche e psichiatriche dell'èquipe del carcere di Verona. La carta del vizio di mente resta un tema del procedimento. Se nel processo fosse riconosciuta un'incapacità totale, Turetta verrebbe assolto per non imputabilità, mentre un vizio parziale porterebbe uno sconto di pena.

La ossessionava

«Devi stare con me, non con le tue amiche»: anche dopo che Giulia l’aveva lasciato, Turetta avrebbe manifestato, con sempre più insistenza, la sua ossessiva volontà di “possesso”. Lei era a un passo dal laurearsi, aveva il desiderio di diventare illustratrice di libri per bambini e provava a stargli vicino perché le diceva che pensava «solo ad ammazzarsi», con una sorta di ricatto psicologico.

Il quadro precedente

Nelle settimane precedenti all’omicidio, alcuni comportamenti di Turetta avevano portato la 22enne ad avere «ansia e paura» che le accadesse qualcosa. Un quadro che anche il padre Gino aveva tracciato nella denuncia di scomparsa, rubricata come allontanamento volontario. Ora dai messaggi e dagli audio che i legali della famiglia della studentessa, gli avvocati Stefano Tigani e Nicodemo Gentile, stanno raccogliendo, risulta che Giulia era sempre più spaventata e che Turetta le avrebbe rinfacciato di passare troppo tempo con la famiglia invece che con lui e di trascurarlo a favore delle amiche, di cui era «geloso».

