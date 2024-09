Turetta non c’è: «Ma se serve verrà» 

Venezia. Sarà un processo lampo quello per Filippo Turetta, lo studente 22enne reo confesso dell’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, l'11 novembre 2023. A favorire l'iter, dopo la prima udienza tecnica di ieri in Corte d'Assise a Venezia, la scelta del rito immediato, decisa dall'avvocato difensore Giovanni Caruso e il successivo accordo tra le parti, avvallato dal collegio presieduto da Stefano Manduzio, che - salvo inciampi - porterà alla sentenza il 3 dicembre prossimo.

La difesa di Turetta voleva evitare la spettacolarizzazione mediatica del dibattimento.Così ieri, come previsto, Filippo non si è fatto vedere in aula, l'appuntamento è però solo rinviato: «Mi attiverò - ha detto l’avvocato - affinché venga in aula per rispondere ai giudici. Certo, non oggi, ma quando sarà il momento». Filippo quindi arriverà in Assise in una delle prossime udienze per essere interrogato.

