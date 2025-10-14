Turetta: «Mi pento, rinuncio all’appello contro l’ergastolo» 

Venezia. A un mese dall’inizio del processo di secondo grado Filippo Turetta, assassino reo confesso di Giulia Cecchettin e condannato all’ergastolo lo scorso anno, rinuncia per iscritto all’appello contro la condanna. La mossa sembra smentire la strategia dei difensori del 23enne di Torreglia, Giovanni Caruso e Monica Cornaviera, che a maggio chiedevano di eliminare l’aggravante della premeditazione e di concedere le attenuanti generiche, per il comportamento processuale dell’imputato e la collaborazione prestata agli inquirenti. Nella lettera in cui rinuncia all’appello Turetta si attribuisce un «sincero pentimento» e dice di voler «pagare interamente».

Le aggravanti negate

La rinuncia all’appello comporterebbe l’inammissibilità dei motivi di opposizione della difesa, ma tecnicamente il processo potrebbe comunque proseguire. Contro la sentenza aveva presentato appello anche la Procura di Venezia, contro il mancato riconoscimento dell’aggravante della crudeltà e dello stalking: le 75 coltellate inferte a Giulia la notte del delitto, e gli atti persecutori, il controllo ossessivo di Filippo sulla ragazza, e la marea di messaggi, circa 300 al giorno, che le inviava. Ora va capito se la Procura resta interessata a impugnare la sentenza di primo grado. La rinuncia potrebbe essere la via per la richiesta di accesso alla giustizia riparativa, un’ipotesi che aveva trovato il gelo di Gino Cecchettin. «Io credo nella giustizia riparativa - aveva detto il padre di Giulia - e lo dico da cittadino, a prescindere da quello che mi è successo. Però è un percorso che deve passare attraverso l’autoconsapevolezza, prima attraverso le scuse e poi alla richiesta di perdono. Tutto questo percorso non è iniziato. Filippo ha sbagliato e ha fatto del male, ha fatto tanto male. E quindi deve partire dalla consapevolezza di quello che lui ha fatto, e la consapevolezza ti porta alle scuse, che non sono arrivate mai, e poi ad una richiesta di perdono eventuale, e neanche questa è arrivata».

