Turetta: «Giulia voleva vivere senza di me» 

VENEZIA. Giulia «voleva andare avanti, stava creando nuove relazioni, si stava sentendo con un altro ragazzo. Ho urlato che non era giusto, che avevo bisogno di lei. Che mi sarei suicidato. Lei ha risposto decisa che non sarebbe tornata con me». Poi la lite, la colluttazione, uno, due, dodici, tredici colpi: «Era rivolta all'insù verso di me. L'ultima coltellata che le ho dato era sull'occhio. Era come se non ci fosse più. L'ho caricata sui sedili posteriori e siamo partiti».

Il verbale

Una descrizione fredda e tragica, quella che emerge dalla trascrizione del verbale di interrogatorio di Filippo Turetta, il giovane di Torreglia (Padova) accusato della morte di Giulia Cecchettin. Il testo è uscito ieri, a una ventina di giorni dalla prima udienza davanti al Gup di Venezia, dove Turetta dovrà rispondere di omicidio premeditato con l'aggravante della crudeltà, sequestro di persona, occultamento di cadavere e stalking. Nella confessione al sostituto procuratore Andrea Petroni il primo dicembre, nel carcere di Verona, Turetta ripercorre il suo legame con Giulia, dal gennaio 2022 alla rottura nel 2023 e la serata trascorsa al centro commerciale "La Nave De Vero" di Marghera, per fare shopping e cenare, fino alle 2. Al rientro, l'aggressione in due parti, prima in un parcheggio a Vigonovo, dove Giulia rifiuta i regali che lui vuole farle - due pupazzi a forma di scimmia, una lampada, un libretto per bambini. «Mi ha detto che ero troppo dipendente, troppo appiccicoso con lei». Alle sue minacce di suicidio era uscita dall'auto: «Sei matto, vaff..., lasciami in pace».

Rabbia

A questo punto lo scoppio di rabbia di Turetta, che con un coltello la colpisce a un braccio e rompe la lama - verrà trovata durante le ricerche - poi la fa cadere a terra. «L'ho caricata sul sedile posteriore - prosegue il racconto -, lei ha iniziato a dirmi “cosa stai facendo? Sei pazzo"». La seconda sosta, il tentativo di chiuderle la bocca con lo scotch, lui prende un altro coltello e colpisce, stavolta a morte: l'autopsia dirà che i fendenti su Giulia sono stati 75, ben di più di quelli confessati. Poi carica il corpo nella Punto nera e inizia la fuga, proseguita con l'abbandono del cadavere in Friuli e poi fino in Germania, dove viene preso il 19 novembre. Le dichiarazioni, così come tutti gli altri elementi e consulenze, fanno parte del fascicolo processuale e sono note alle parti, dopo che un mese fa la Procura di Venezia ha chiuso le indagini preliminari e chiesto il rinvio a giudizio, in vista dell'udienza preliminare fissata per il 15 e 18 luglio. Gelido l'avvocato Stefano Tigani, che assiste la famiglia Cecchettin: «Sia fatta giustizia per la dolce Giulia».

