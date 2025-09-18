Turetta aggredito in carcere 

Verona. Un pugno in faccia da un detenuto più grande di lui, che glielo ha sferrato per via di non ben definiti “codici d’onore” carcerari dopo averlo visto entrare nella sua sezione. La vittima è Filippo Turetta, condannato all’ergastolo in primo grado per l’uccisione di Giulia Cecchettin. E il primo a schierarsi contro l’aggressione avvenuta nella casa circondariale di Montorio è stato il papà di Giulia, Gino, ribadito ancora una volta che «la violenza non è la soluzione» e «i sentimenti che portano a questo sono sbagliati e da condannare».

L’allarme dei legali

A colpire Turetta sarebbe stato un 55enne che sta scontando una condanna definitiva per omicidio e tentato omicidio. L’aggressione sarebbe avvenuta ad agosto, quando Turetta era arrivato nella quarta sezione, considerata piuttosto tranquilla. Prima ancora il 23enne padovano - arrivato in Italia il 25 novembre 2023, dopo l’arresto in Germania - aveva trascorso oltre un anno nell’infermeria e poi, mentre l’ondata mediatica di condanna per l’uccisione di Giulia era al suo massimo, nella sezione “protetti”, riservata agli autori di reati di forte riprovazione sociale, sottoposti alla massima sicurezza. Il trasferimento sarebbe dovuto al sovraffollamento della terza sezione, e forse anche dalla scelta di far proseguire nel “carcere normale” il percorso di detenzione. Il cambio di sezione aveva mosso gli avvocati del giovane, Giovanni Caruso e Monica Cornaviera, che avevano inviato una segnalazione alla direzione del carcere, alla Corte d'Assise e alla Procura di Venezia, per sollecitare «una particolare attenzione del detenuto in questo momento». Il detenuto 55enne avrebbe espresso alcuni giorni prima disappunto per la presenza di Turetta tra i detenuti della sua sezione. Dopo l’episodio di violenza, ne è stato disposto il trasferimento in cella di isolamento per 15 giorni.

