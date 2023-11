Turetta «affranto e pronto a pagare» 

VERONA. Non spiega. Ammette l’omicidio di Giulia Cecchettin, come aveva già fatto davanti alla polizia tedesca, e si dice pentito, pronto a scontare tutta la pena. Non cita mai il nome dell’ex fidanzata e lascia intendere che potrebbe avere avuto un black out mentale.

In lacrime

Filippo Turetta piange alla fine dell’interrogatorio di garanzia davanti al gip di Venezia Benedetta Vitolo nel carcere Montorio. Tutto dura meno di mezz’ora, davanti anche al pm Andrea Petroni e al difensore Giovanni Caruso. Il 21enne, gli occhi sempre un po’ assenti, si avvale della facoltà di non rispondere: per ora nessun aiuto alle indagini. Ieri il giovane, estradato dalla Germania quattro giorni fa e ancora nell’infermeria del penitenziario, dove chiede di incontrare i genitori, ha detto: «Sono affranto, dispiaciuto per la tragedia che ho causato. Non voglio sottrarmi alle mie responsabilità, voglio pagare quello che sarà giusto per aver ucciso la mia ex fidanzata. Sto cercando di ricostruire nella mia memoria le emozioni e quello che è scattato in me quella sera. Fin da subito era mia intenzione consegnarmi e farmi arrestare. Questa era la mia intenzione. Ora sono molto stanco e non mi sento di aggiungere altro». Il riferimento a ciò che sarebbe «scattato» potrebbe essere approfondito con una perizia psichiatrica. E l’accenno alla «ricostruzione» fa pensare che potrebbe decidere nei prossimi giorni di raccontare alla Procura ciò che è successo l’11 novembre tra Vigonovo e Fossò e poi lungo la strada per il lago di Barcis, dove ha abbandonato il cadavere.

«Fame di possesso»

Intanto il legale di Elena, sorella di Giulia, l’avvocato Nicodemo Gentile, chiede che venga accusato anche di stalking: ha «dimostrato di essere un molestatore assillante» con «fame di possesso» e un «uso padronale del rapporto», anche con «chiamate e messaggi incessanti». L’omicidio gli è servito per «gratificare la sua volontà persecutoria».

