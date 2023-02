Turchia, un sardo tra i progettisti dell’ospedale antisismico 

A Kartal, uno dei quartieri più popolati di Istanbul, l’ospedale Lutfi Kirdar, preparato per reggere il tragico impatto dei terremoti, porta la firma anche di un sardo. Tra gli ideatori che, ormai dieci anni fa, lo hanno progettato, c’è, infatti, il medico Franco Meloni, manager sanitario, all’epoca consulente della società di ingegneria italiana che ha realizzato l’opera. Oggi, con 920 posti letto, 40 sale operatorie e duecento ambulatori, è uno degli ospedali più all’avanguardia della Turchia.

I pilastri “intelligenti”

«È stato costruito in modo tale da non interrompere il servizio nemmeno durante il terremoto», dice con orgoglio Franco Meloni. «Oltre a essere molto bello da un punto di vista estetico è, infatti, un ospedale antisismico, costruito sopra dei cuscinetti. I pilastri terminano in basso con una sorta di sfera che va a finire su dei punti con una semisfera all’estremità. I pilastri, su cui si regge la struttura, possono ruotare fino a 365 gradi senza che questa subisca alcuna conseguenza. Se la rotazione dovesse essere maggiore, l’ospedale non crollerà, ma al massimo potrebbero scrostarsi i muri».

Tre edifici

Il Lutfi Kirdar, articolato in tre edifici collegati tra di loro, è stato, infatti, progettato secondo i più moderni principi antisismici e di sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di garantire un’organizzazione ottimale dei flussi, la flessibilità dei modelli ambientali, minimizzando anche l’impatto architettonico. Neanche le due scosse di magnitudo 7.8 e 7.6 che hanno devastato il sud della Turchia e la parte nord-occidentale e settentrionale della Siria, lo scorso 6 febbraio l’hanno messo in pericolo. «La progettazione è durata circa un anno ed è stata abbastanza impegnativa vista la complessità e l’importanza dell’opera. In quel periodo avrò fatto una quindicina di viaggi tra Istanbul e Ankara, ma non ho avuto la possibilità di vederlo finito. Appena ho saputo del terremoto ho voluto vedere le foto per assicurarmi che fosse ancora tutto intero, ma non avevo dubbi. Immagino, ora, sia stato messo a disposizione delle vittime del terremoto».