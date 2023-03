Turchia sempre più amara per Joao Pedro 

A dieci mesi esatti dalla terribile serata di Venezia la stagione in corso degli ex rossoblù, andati via da Cagliari la scorsa estate, non è certo positiva. Molte più ombre che luci, per alcuni pochissime presenze e quasi nessun rimpianto per la società dato il loro rendimento attuale.

L’ex capitano

Uno dei simboli della stagione no degli ex Cagliari è senza dubbio João Pedro, ora al Fenerbahçe. L’anno scorso di questi tempi era nel momento più alto della carriera: la convocazione in Nazionale per la sfida poi persa con la Macedonia del Nord a Palermo, dove avvenne il suo debutto nel giorno del mancato accesso ai Mondiali. In azzurro era arrivato dopo tre stagioni di fila in doppia cifra da trascinatore (su otto totali in rossoblù), in Turchia i gol scarseggiano: appena 2 in 18 presenze, uno al Kayserispor il 3 settembre e l’altro in Europa League all’AEK Larnaca il 13 ottobre. Tornato in campo per gli ottavi col Siviglia (due scampoli di gara ed eliminazione) dopo un lungo stop per infortunio, JP domenica è partito titolare per la prima volta da novembre con l’Alanyaspor. Non bene: sostituito all’intervallo, senza di lui i suoi hanno ribaltato il punteggio da 1-0 a 1-3.

I salvabili

Degli ex rossoblù il migliore per rendimento è Răzvan Marin, 25 presenze e 2 gol a Empoli. Quasi sempre titolare, ma i toscani (comunque tranquilli) non vincono dal 23 gennaio con l’Inter, dove peraltro era squalificato. Si è rilanciato al Genoa (23 presenze e 1 gol in B) Kevin Strootman dopo un’annata da incubo in Sardegna, facendo di nuovo vedere quelle qualità non mostrate a Cagliari anche per i ripetuti infortuni. Non eccezionale la stagione al Bologna di Charalampos Lykogiannis (18 presenze e 2 gol in A al Bologna), ma sabato dopo quattro partite in panchina è tornato in campo firmando il 2-2 a Salerno. La porta quattro giorni fa l’ha trovata anche Andrea Carboni, che dopo sei mesi ai margini a Monza (4 presenze in A e 2 in Coppa Italia) si è rilanciato in B al Venezia, dove è titolare fisso (8 su 8) e sabato ha dato la vittoria ai suoi nello 0-1 ad Ascoli. In laguna da ottobre pure Luca Ceppitelli, preso da svincolato: 16 partite su 23, tutte dal 1’.