Turchia, quasi mille feriti nelle ultime scosse 

Istanbul. Sorpresi dalle macerie dei palazzi che crollavano o travolti dalla calca di chi fuggiva dagli edifici scossi dal sisma. Sono circa 500 i feriti nelle regioni siriane colpite dai due nuovi terremoti registrati nella vicina Turchia sud orientale in provincia di Hatay, tra le più devastate già dal sisma del 6 febbraio. Le due scosse di magnitudo 6.4 e 5.8, hanno provocato la morte di almeno cinque persone in Siria, mentre nelle due città turche colpite, Defne e Samandag, e ad Antiochia, le vittime sono sei e i feriti quasi 300, una ventina gravi. L'Oms sta fornendo assistenza, mentre il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha annunciato la disponibilità a «fornire ulteriore supporto» in entrambi i Paesi.

Corsa contro il tempo

Mentre continuano le ricerche per tentare di salvare persone intrappolate sotto le macerie degli ultimi palazzi crollati, Ankara annuncia che a causa del sisma di due settimane fa hanno perso la vita 42.310 persone. Un bilancio provvisorio, che arriva a toccare quasi 50mila vittime se sommato alle 4mila persone che, sempre il 6 febbraio, hanno perso la vita nelle regioni siriane colpite. Intanto ha trovato una famiglia la bimba nata sotto le macerie e sopravvissuta al terremoto in Siria rimanendo attaccata al cordone ombelicale della madre morta. La piccola, dimessa dall’ospedale, è stata adottata dagli zii.

