Turchia, Erdogan avanti ma si profila il ballottaggio 

Istanbul. La Turchia è in bilico dopo 20 anni di Erdogan al potere. I risultati ufficiali sono arrivati solo nella tarda notte di ieri, ma già in serata si profilava la possibilità del ballottaggio in programma il 28 maggio, con il presidente uscente appena sotto il 50% necessario per vincere al primo turno e lo sfidante Kemal Kilicdaroglu al 44,4%. Fin dall’inizio dello spoglio, i dati sono stati oggetto delle contestazioni delle opposizioni: «Siamo in vantaggio noi - ha scritto Kilicdaroglu su Twitter – non dormiremo stanotte, popolo mio». A stretto giro, un tweet del presidente uscente: «Tentare di annunciare i risultati in modo avventato significa usurpare la volontà nazionale».

La forbice

Il distacco tra i due è andato via via riducendosi con il passare delle ore. I primi dati del pomeriggio a urne chiuse indicavano Erdogan oltre il 58% delle preferenze ma l'accusa dell'opposizione è che sono stati contati e trasmessi prima i voti delle roccaforti tradizionali del presidente. Il Sultano in serata era ancora di poco sopra la soglia necessaria per vincere al primo turno, ma Kilicdaroglu – leader del partito laico di centrosinistra Chp – avanzava ottenendo quasi il 44% dei consensi. Quest’ultimo ha trionfato nel sudest del Paese a maggioranza curda, mentre Erdogan si è confermato nelle campagne e nei suoi feudi. Nonostante lo svantaggio, l'opposizione ha più volte sostenuto di essere in testa, esprimendo pesanti critiche nei confronti dell'agenzia Anadolu, già finita al centro di scandali in passati appuntamenti elettorali e accusata varie volte di non rivelare i dati quando questi si presentavano sfavorevoli per il Sultano.

Affluenza record

Si tratta delle elezioni più importanti della carriera di Erdogan e per la Turchia in generale, ma il presidente in carica può già guardare con sicurezza ad un buon risultato a livello parlamentare, dove la sua coalizione risulta per ora prima con più del 50% dei consensi, cifra che le consentirebbe di avere la maggioranza nell'assemblea. Se si confermerà tale, la vittoria della coalizione di Erdogan sarà destinata a pesare nelle prossime settimane in caso di ballottaggio il 28 maggio. L'unico dato certo comunque è che i turchi sono andati in massa a votare con un'affluenza che ha sfiorato il 90% degli aventi diritto.