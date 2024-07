Turchia e Montella a caccia dei quarti 

Lipsia. La sorprendente Austria contro la solida Turchia: stasera alle 21 (Rai1 e Sky) si chiudono gli ottavi di finale con la sfida che deciderà l’avversaria nei quarti della vincente tra Romania e Olanda. Il pronostico è incerto, forse sono leggermente favoriti gli uomini del ct Rangnick capaci di vincere il gruppo D davanti alla Francia di Mbappé; ma l’undici di Vincenzo Montella non parte battuto. «Conosciamo l’Austria, ci prepareremo bene», ha detto il commissario tecnico italiano, «da adesso inizierà un torneo diverso. Più si avanza, più si affrontano avversari migliori».

L’arrivo agli ottavi è un buon risultato ma non un punto di arrivo: la squadra cerca la rivincita dopo la pesantissima sconfitta di pochi mesi fa (6-1), e infatti gli avversari si aspettano «una partita molto intensa», il commento del centrocampista austriaco Konrad Laimer, «non ci saranno regali. Vinci o vai a casa, e vogliamo vincere imponendo il nostro modo di giocare». Gli austriaci potrebbero conquistare per la prima volta i quarti dell’Europeo: «Servono grandi prestazioni e determinazione da ogni giocatore, sappiamo quanto bene possiamo giocare quando siamo in forma. Vogliamo andare avanti».

Probabili formazioni

Austria (4-2-3-1) : Pentz; Posch, Danso, Wober, Prass; Seiwald, Sabitzer; Laimer, Baumgartner, Grillitsch; Arnautovic. Ct Rangnick.

Turchia (4-2-3-1) : Gunok; Muldur, Demiral, Akaydin, Kadioglu; Calhanoglu, Ayhan; Guler, Kokcu, Yildiz; Yilmaz. Ct Montella.

Arbitro : Soares Dias (Por)

