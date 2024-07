Turbolenza sui cieli della Sardegna 

Nuova ondata di ritardi negli aeroporti sardi. Compagnie in affanno (pochi equipaggi a disposizione) e vertenze dei lavoratori delle società di gestione hanno mandato in tilt il sistema dei collegamenti aerei. Sui disagi hanno influito anche cause esterne, come l’eruzione dell’Etna che ha paralizzato lo scalo di Catania per tutta la giornata e ha costretto molte low cost a rivedere i propri piani. Olbia si conferma meta preferita dai turisti americani: è record di jet privati sulla pista del “Costa Smeralda”.

