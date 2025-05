Turbativa d’asta, sette assoluzioni 

Sette ex amministratori e funzionari del Comune di Villagrande erano finiti a processo con l’accusa di abuso d’ufficio e di aver turbato la gara d'appalto, bandita dal Comune, per la concessione del taglio di legname del bosco di Ispilla e la gestione del centro comunale Sa Bonifica. I fatti risalgono al 2015, nel periodo compreso tra marzo e luglio. Le indagini erano state chiuse nell'ottobre del 2018. Ieri la sentenza, a distanza di dieci anni, la sentenza. Il collegio giudicante, composto da Nicola Caschili, Nicole Serra e Giada Rutili ha decretato il non doversi procedere in quanto il reato è prescritto per le turbative (mentre l’abuso d’ufficio non è più reato) per l'ex sindaco Giuseppe Loi, 59 anni, l'ex vicesindaco Giovanni Olianas, 59 anni, attualmente detenuto, Angelo Piero Rubiu, (56), ex consigliere comunale e Anna Barbara Piroddi, (50), ex dipendente e Laura Lotto, (50) ex assessore, tutti di Villagrande. L'ex sindaco Giuseppe Columbano, legale rappresentante della Wood Sardinia Srl, nel frattempo è purtroppo venuto a mancare. Cesella Casari, (75), ex dipendente comunale, è stata assolta dall’accusa di frode processuale, con formula piena perché il fatto non sussiste. Nel 2019 il gup Nicola Clivio aveva rinviato a giudizio Loi, Olianas, Rubiu, Piroddi e Columbano. Secondo gli inquirenti i sette si erano messi d'accordo in modo da assegnare la gara alla Wood Sardinia Srl sulla base di una manifestazione di interesse. Casari e Cesella erano finiti nei guai per aver ostacolato l’indagine. Ad assisterli gli avvocati Paolo Pilia e Marzia Graziano, Paolo Demuro, Marcella Lepori, Damiano Arra, Agostinangelo Marras, Gabriele Sette, Rodolfo Meloni.

