Turbativa d’asta, Meloni e Collaro respingono le accuse 

Si sono tenuti ieri mattina gli interrogatori di garanzia di Rocco Meloni, 71 anni, e Gianni Collaro (47). Entrambi, indagati nell’ambito dell’inchiesta sulle aste pilotate dell’immobile di via Ponza, hanno risposto punto su punto alle contestazioni del gip del Tribunale di Cagliari, Giorgio Altieri, alla presenza dei loro avvocati, Roberto Sorcinelli (Meloni), Vito Cofano e Paolo Pilia (Collaro). Hanno rappresentato tutte le loro spiegazioni provando a ribaltare il castello probatorio costruito dagli inquirenti. Spetta in ogni caso al gip verificare se le spiegazioni siano state convincenti o meno alla luce di tutto il materiale raccolto nella fase delle indagini dalla Procura di Cagliari e dai carabinieri del comando di Nuoro.

I legali di Meloni, imprenditore e vicepresidente del Consorzio industriale, e Collaro, maresciallo dei carabinieri, hanno chiesto al gip la revoca degli arresti domiciliari disposti dal gip Manuela Anzani. A vario titolo devono rispondere, insieme a Franco Ammendola (72, ai domiciliari dopo cinque giorni di reclusione), imprenditore, e Roberto Arzu (56, in carcere), disoccupato di Arzana, dei reati (in concorso) di turbativa d’asta, estorsione e utilizzo abusivo di un sistema informatico. Ipotesi contestate dal pm di Cagliari Giangiacomo Pilia, titolare del fascicolo d’indagine istruito dopo gli esposti presentati per i presunti illeciti sull’incanto dell’immobile di Arbatax.

