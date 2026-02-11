Turas, nuova frana dal costone roccioso  

Non passa giorno ormai che piogge intense e vento forte generino allerta e preoccupazione, ma questo inizio d’anno sta mettendo a dura prova l’intero sistema di protezione civile di Bosa. L’ultimo episodio risale alla tarda serata di martedì quando c’è stata una frana sulla strada comunale Turas-Pessighette. Un grosso macigno si è staccato dalla parete rocciosa. Fortunatamente non si registrano danni a persone o veicoli ma l’episodio conferma la fragilità dell’area.

I rischi

Il Comune ha disposto la chiusura della strada, nel tratto compreso tra Pianu e Murtas – Abbamala e Pessighette. Dopo la rimozione dei massi e la messa in sicurezza dell’area, la strada è stata riaperta. Certo è che pur potendo contare su un territorio straordinario per bellezza naturale, ricchezza ambientale e varietà paesaggistica, Bosa convive da sempre con una fragilità strutturale. La conformazione del territorio, con pendii ripidi, coste esposte e un reticolo di strade che attraversano zone delicate, rende il territorio particolarmente vulnerabile agli effetti del maltempo. Intanto, l’attenzione resta altissima con le squadre tecniche che monitorano costantemente i punti più critici.

Turas

Pericoli arrivano anche dalla litoranea per Alghero, già interessata da cedimenti e smottamenti frequenti. A Turas, invece, pochi giorni fa, un tratto di contrafforte a ridosso della strada ha ceduto a causa delle violente mareggiate, aggravando ulteriormente una situazione già complessa. Il vicesindaco e assessore alla Protezione civile, Federico Ledda è impegnato in prima linea nella gestione di questa fase delicata. «Abbiamo messo in sicurezza, con l’intervento dei vigili del fuoco e del servizio manutenzioni, l’area della strada adiacente al crollo – spiega – mentre i lavori della scala di Turas sono bloccati perché le condizioni del muro sono cambiate rispetto alla progettazione: in pochissimo tempo ha iniziato a franare, scavato alla base dall’acqua. E i fondi disponibili, anche se destinati interamente al muro, non sono sufficienti». Ledda ricorda inoltre che la strada è provinciale e la spiaggia demaniale, quindi la messa in sicurezza definitiva richiede l’intervento degli enti competenti. «Serve un’azione coordinata e tempestiva – sottolinea - faccio anche un appello ai cittadini. È fondamentale non superare le barriere di sicurezza per fare video o fotografie come qualcuno ha già fatto. È un comportamento che mette a rischio l’incolumità delle persone e ostacola il lavoro delle squadre impegnate sul posto».

