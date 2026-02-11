VaiOnline
Bosa.
12 febbraio 2026 alle 00:29

Turas, nuova frana dal costone roccioso  

Allarme per il grosso masso caduto sulla strada. Disagi alla circolazione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non passa giorno ormai che piogge intense e vento forte generino allerta e preoccupazione, ma questo inizio d’anno sta mettendo a dura prova l’intero sistema di protezione civile di Bosa. L’ultimo episodio risale alla tarda serata di martedì quando c’è stata una frana sulla strada comunale Turas-Pessighette. Un grosso macigno si è staccato dalla parete rocciosa. Fortunatamente non si registrano danni a persone o veicoli ma l’episodio conferma la fragilità dell’area.

I rischi

Il Comune ha disposto la chiusura della strada, nel tratto compreso tra Pianu e Murtas – Abbamala e Pessighette. Dopo la rimozione dei massi e la messa in sicurezza dell’area, la strada è stata riaperta. Certo è che pur potendo contare su un territorio straordinario per bellezza naturale, ricchezza ambientale e varietà paesaggistica, Bosa convive da sempre con una fragilità strutturale. La conformazione del territorio, con pendii ripidi, coste esposte e un reticolo di strade che attraversano zone delicate, rende il territorio particolarmente vulnerabile agli effetti del maltempo. Intanto, l’attenzione resta altissima con le squadre tecniche che monitorano costantemente i punti più critici.

Turas

Pericoli arrivano anche dalla litoranea per Alghero, già interessata da cedimenti e smottamenti frequenti. A Turas, invece, pochi giorni fa, un tratto di contrafforte a ridosso della strada ha ceduto a causa delle violente mareggiate, aggravando ulteriormente una situazione già complessa. Il vicesindaco e assessore alla Protezione civile, Federico Ledda è impegnato in prima linea nella gestione di questa fase delicata. «Abbiamo messo in sicurezza, con l’intervento dei vigili del fuoco e del servizio manutenzioni, l’area della strada adiacente al crollo – spiega – mentre i lavori della scala di Turas sono bloccati perché le condizioni del muro sono cambiate rispetto alla progettazione: in pochissimo tempo ha iniziato a franare, scavato alla base dall’acqua. E i fondi disponibili, anche se destinati interamente al muro, non sono sufficienti». Ledda ricorda inoltre che la strada è provinciale e la spiaggia demaniale, quindi la messa in sicurezza definitiva richiede l’intervento degli enti competenti. «Serve un’azione coordinata e tempestiva – sottolinea - faccio anche un appello ai cittadini. È fondamentale non superare le barriere di sicurezza per fare video o fotografie come qualcuno ha già fatto. È un comportamento che mette a rischio l’incolumità delle persone e ostacola il lavoro delle squadre impegnate sul posto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo tragico

Il comandante, i suoi amici e la passione di una vita: il mare

Annullate le feste di Carnevale nelle scuole, il cordoglio del Comune 
Roberto Secci
Ambiente

Un fiume rosso di veleni nel rio Santa Barbara

Tracima la vasca della discarica di Genna Luas: vietato usare quell’acqua per agricoltura e pastorizia 
Stefania Piredda
La legge di iniziativa popolare attende da sedici mesi di cominciare il suo cammino in Consiglio regionale

«Non vogliamo essere una colonia»

Volti e voci della Pratobello 24: la politica dimostri di voler difendere l’Isola 
Alessandra Carta
L’attacco del centrodestra: «Così si va a sbattere»

Le Asl di Cagliari e Olbia ancora senza timone È scontro sulle nomine

L’assessorato non ha un direttore generale: Todde indicherà Schael, ma al Pd non piace 
Roberto Murgia