Tuona l’opposizione: «Molte incompiute, tempi inaccettabili» 

Decoro, sicurezza, cultura e opere incompiute. Sono i temi su cui la minoranza nel Consiglio comunale di Arbus interroga la Giunta negli ultimi cinque mesi. «Un Comune fermo da anni, ritardi inaccettabili», tuona il capogruppo, Michele Schirru. Pronta la replica del sindaco, Paolo Salis: «Ogni vostra interpellanza parte dal presupposto che nulla sia stato fatto, dimenticate l’eredità che avete lasciato».

Cattedrali nel deserto

Il lungo viaggio tra le eterne incompiute di Arbus si snoda tra montagna, mare e miniere. Un campionario incredibile di interventi che svela le storie dello sperpero di denaro pubblico tra ritardi, contenziosi, diffide, soldi accreditati e poi finiti nell’avanzo libero. Sotto lente d’ingrandimento sono venti opere, dalle strade dissestate agli edifici: il Montegranatico, l’ex Municipio, l’ufficio Geologico, l’ex ospedale di Montevecchio, la chiesa di Santa Barbara, il Rio Irvi che inquina Piscinas e altro ancora.

Il cimitero

Tra le opere più recenti ferme al palo, la regina è piazza San Lussorio, bloccata da circa quindici anni. «Lo stato di degrado», ha detto Schirru in aula, «non ha bisogno di parole, parlano i fatti: rifiuti ovunque e atti vandalici. Inammissibile lasciare coperta di terra la parte centrale dove gli scavi che aveva messo in luce un cimitero. La Soprintendenza protegge questi siti a vista, sono visitabili, è mancata la vostra volontà». La risposta di Salis: «Al consigliere Schirru ricordo che il progetto è nato con la sua Giunta, lei vicesindaco».

Le vie legali

«È un settore», ha evidenziato il consigliere Agostino Pilia, «in completo stallo, solo operazioni di rattoppo, nessun cantiere è stato concluso, semmai sospesi da contenziosi. È il caso dei lavori lungo la viabilità per la Costa Verde, in particolare la strada dei cervi e lo sterrato per la spiaggia di Piscinas. È finita con una diffida prima del Comune per il cantiere bloccato, poi dalla società per i costi del materiale acquistato, infine la nomina di un legale».

La cultura

La consigliera Anita Tatti, prima dell’estate ha sollevato il problema del degrado della torre spagnola di Flumentergiu: «È urgente tagliare l’erba altissima che nasconde le panchine di legno distrutte, con chiodi arrugginiti scoperti». Voce inascoltata, nei giorni scorsi un incendio ha bruciato tutto. Per finire, l’abbandono dell’Urban Center che ospita sale multimediali sulla storia mineraria.

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