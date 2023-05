«Tuo figlio mi ha stuprato»  Il volto segreto dell’Irlanda 

Si può affermare con convinzione che il cinema irlandese non stia passando in sordina nell’ultimo periodo. Si pensi ai recentissimi “Gli spiriti dell’isola” e “The quite girl”, entrambi due prove di rara competenza espressiva. Perché quell’inconfondibile fascino che unisce le atmosfere mistiche di una terra fuori dal tempo col ritratto di una gente fiera che ben conosce le sofferenze della vita lo si percepisce un po’ ovunque nelle suddette produzioni, facendo leva su elementi specifici che osservano più nel dettaglio la cultura e la società. In “Creature di Dio” assistiamo allo stesso, rodato processo creativo: raccontare l’Irlanda nella sua incantevole contraddittorietà attraverso una storia capace, allo stesso tempo, di esser condivisibile per chiunque. Avviene anche di percepire lo scenario in cui si smuovono gli eventi come un personaggio in tutto e per tutto, capace cioè di intervenire nel dipanarsi delle vicende non meno dei soggetti coinvolti che - come pedine su una scacchiera - mettono in gioco i propri legami e distacchi.

La storia

Emily lavora insieme alla giovane Aisling e ad altre colleghe in una fabbrica di lavorazione dei prodotti ittici, le giornate son scandite dal lavoro quotidiano e dalla regolare tranquillità di paese. Un giorno rientra inaspettatamente dall’Australia il figlio Brian, che dopo aver vissuto in totale assenza dalla famiglia senza dare sue notizie, va in cerca di un rinnovato calore nel focolare domestico e di un’occasione per mettersi in proprio con una piccola attività. Ma il suo modo di comportarsi è ambiguo e instabile: pur impegnandosi nell’ostricoltura pratica anche la pesca illegale e tenta di riallacciare i contatti con Aisling, con la quale ebbe una relazione tempo prima. La ragazza rimane da sola con lui una sera al pub; il giorno dopo comunica alla polizia di aver subìto una violenza. Emily non vuole credere inizialmente alle accuse contro suo figlio e prova di tutto, anche ciò che definiremmo illecito, pur di scagionarlo. Ma le ferite emotive riportate dalla ragazza e le reazioni imperscrutabili del suo probabile aggressore la faranno precipitare in un tremendo conflitto: assecondare l’amore sconfinato di una madre oppure esigere chiarezza in nome della giustizia.

Le registe

L’equilibrio che si instaura tra lo spaccato sociale nel contesto in cui è inserito e gli accadimenti propri del racconto viene elegantemente orchestrato dalla co-regia di Saela Davis e Anna Rose Holmer, impreziosita da una fotografia che potremmo definire smunta e opaca, pienamente attinente al contesto e al tenore drammatico delle questioni in ballo. Gli entrambi candidati agli Oscar Emily Watson e Paul Mescal regalano scambi di pathos ed intensità da veri indagatori dell’animo, dando un’esemplare manifestazione delle proprie lotte personali da cui traspare l’angoscia di chi è impossibilitato a scegliere, o di chi arriva perfino a negare a se stesso il fatto compiuto pur di continuare a vivere. Un film capace di colpire nel segno senza sbavature, e di connettersi a ognuno per la straordinaria verosimiglianza nel ricreare le conflittualità interiori e le infinite potenziali incrinature nelle relazioni. Non di meno, anche una prova riuscitissima nell’omaggiare la tradizione d’appartenenza con la consapevolezza e padronanza di un linguaggio odierno.