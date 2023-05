Tunnel-trincea, il piano decolla 

Dove entreranno le auto e i mezzi di Ctm e Arst e dove usciranno, non si sa esattamente. Si sa solo che l’area in cui sarà realizzata l’infrastruttura è compresa tra via Riva di Ponente (molo Sant’Agostino) e via Roma, all’altezza del consiglio regionale. Non sarà però un tunnel interrato, cioè una strada che nasconde il traffico in superficie. Nè un tunnel sottomarino, così come ipotizzava il piano regolatore del porto del 2010 ancora in vigore (costo tra i 3 e i 400 milioni). Ma il “cuore” della fase 2 del waterfront, che completerà la riqualificazione della prima parte oggi in atto, sarà una trincea (o un piccolo sottopasso, da verificare), cioè una scavo molto più leggero (tra i 4 e i 5 metri) che inghiottirà comunque auto e mezzi pubblici ma resterà aperto e mascherato da un passante pedonale leggermente rialzato che dai portici di via Roma condurrà al porto (l’obiettivo di avvicinare la città al mare è questo), interamente coperto di alberi, prato e arbusti. Il Comune ha da pochi giorni chiuso la gara di progettazione del valore di 3,5 milioni di euro e, verosimilmente, all’inizio del prossimo anno, forse in primavera, avrà in mano il progetto che potrà mettere a gara per dare gambe al completamento del nuovo fronte mare.

L’opera

Mentre da due mesi si lavora sul lato portici alla prima parte del progetto per la realizzazione della grande piazza sul mare alberata che va da piazza Matteotti a piazza Deffenu che trasformerà via Roma in un grande boulevard ricco di verde (oltre 200 alberi), chioschi e spazi per lo sport e giochi per i bambini, l’amministrazione va di fretta, lavorando al secondo step. «Questa fase progettuale ci dirà che cosa esattamente si potrà fare per ricreare quel collegamento tra la città e il mare», dice Paolo Truzzu. «Siamo partiti dallo studio complessivo dell’architetto Boeri che disegna una trincea, ora il soggetto che si è aggiudicato la gara farà tutti gli studi necessari e metterà nero su bianco tutte la alternative possibili», aggiunge. Poi l’amministrazione sceglierà in base alle necessità della città e ai costi. E da quel momento partirà la caccia ai finanziamenti, attraverso i canali europei e nazionali. Nelle intenzioni del Comune, l’opera dovrà garantire il passaggio dei mezzi pubblici in via Roma ed essere collegata con la promenade, la nuova piazza Matteotti e l’hub intermodale che dovrebbe essere realizzato dietro la stazione ferroviaria. Costo stimato: 100-120 milioni di euro.

Processo partecipativo

Ora che la gara per la progettazione della trincea è chiusa, l’amministrazione predisporrà anche un calendario per “discutere” con tutti i portatori di interesse, dai tecnici ai professionisti, dalle associazioni di categoria ai semplici cittadini, sulla possibilità di adottare questa soluzione. E tra i portatori di interesse c’è, naturalmente, l’Autorità portuale che ha un progetto di riqualificazione del porto che si sposerà con le scelte dell’amministrazione. «Nel piano regolatore del porto del 2010 era ipotizzato un tunnel sottomarino», dice il presidente Massimo Deiana. «Se, eventualmente, si dovesse decidere di andare in quella direzione, noi non avremmo nessuna problema. Ma qualsiasi altra decisione l’amministrazione prenderà», trincea, sottopasso, etc, «per noi andrà bene. L’importante, naturalmente, è che non penalizzi il traffico portuale» ( ma. mad. )