Tunnel chiuso, le promesse della Asl 

Dopo le polemiche legate alla chiusura del tunnel di collegamento tra il corpo centrale dell’ospedale Civile di Alghero e i reparti di Dialisi e Pediatria, arriva la replica del commissario straordinario della Asl di Sassari, Paolo Tauro. «L’ospedale è un grande cantiere in piena attività, parte di un intervento condiviso con l’assessorato alla Sanità per adeguare la struttura agli standard normativi e migliorare l’offerta sanitaria», spiega, giustificando così i possibili disagi. Tra i lavori in corso, anche il trasferimento della cappella ospedaliera dal quarto piano al piano terra, in un locale individuato con la curia. Si tratta di una soluzione provvisoria, in attesa del completamento del lotto di lavori che con un investimento di oltre 3 milioni di euro prevede la realizzazione della nuova camera mortuaria, di una cappella, della hall e dei reparti di Oculistica e Pediatria. La nuova cappella sorgerà nella zona nord-ovest dell’ospedale, avrà ingressi multipli e sarà facilmente accessibile anche per chi ha mobilità ridotta. «Non si tratta solo di un cambiamento logistico – aggiunge Tauro – ma di un miglioramento sostanziale nell’offerta di supporto spirituale e psicologico nei momenti di maggiore fragilità. Rendiamo questo servizio più umano, visibile ed efficace». (c. fi.)

