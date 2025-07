Tunnel chiuso, è polemica 

Il tunnel che collegava il reparto Dialisi all’ospedale Civile è stato temporaneamente chiuso, così i pazienti ricoverati in Medicina che hanno necessità di sottoporsi alle terapie sostitutive renali, devono essere accompagnati in ambulanza o a piedi lungo percorsi esterni, attraversando i sotterranei della struttura sanitaria.

La protesta

Lo denuncia il presidente della commissione Sanità, Christian Mulas. «Mi chiedo, e chiedo alla direzione dell'Azienda sanitaria locale di Sassari: ma era davvero indispensabile chiudere un collegamento così strategico per realizzare spogliatoi del personale? Non era possibile individuare un'altra soluzione, meno impattante sulla sicurezza e la dignità dei pazienti? A questo si aggiunge l’ennesima denuncia di condizioni lavorative estreme – continua Mulas – con personale ridotto al minimo tre operatori socio-sanitari per tutto il turno e infermieri in numero sottostimato a fronte di reparti sovraccarichi. Una situazione ormai insostenibile, che mette a dura prova sia i lavoratori che la qualità dell’assistenza erogata». Mulas sollecita il ripristino del collegamento interno tra i reparti e annuncia la convocazione di una commissione consiliare per approfondire la questione e ascoltare direttamente gli operatori coinvolti.

La decisione

Per consentire i lavori di ampliamento in Radiologia, infatti, il tunnel che mette in comunicazione il presidio centrale con i reparti di Dialisi e Pediatria, è stato interdetto agli utenti e adibito, invece, a spogliatoio per il personale infermieristico.

Mulas ritiene si tratti di una situazione disagevole, soprattutto per «la necessità di trasportare i pazienti spesso in condizioni fragili tramite ambulanze, o peggio, accompagnandoli a piedi lungo percorsi esterni non idonei e potenzialmente pericolosi, anche davanti alla camera mortuaria», conclude il presidente della commissione Sanità. Una situazione che ora passa al vaglio del Comune.

