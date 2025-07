Tunisia, Valentina lascia l’ospedale: «Presto a Cagliari» 

L’hanno dimessa ieri verso l’ora di pranzo, poche ore dopo l’arrivo in aereo del fratello Alessio dopo un viaggio accidentato, che ha richiesto 24 ore. Valentina Greco, cagliaritana di 42 anni, collaboratrice di agenzie che lavorano per l’Onu e scomparsa misteriosamente dalla sua casa in Tunisia per una decina di giorni, ha lasciato l’ospedale dov’era stata ricoverata sabato. In serata la Gendarmeria l’aveva ritrovata viva, in stato confusionale, nell’armadio del suo appartamento a Sidi Bou Said, una località balneare a una ventina di chilometri dalla Capitale, dove vive da tre anni.

Ritorno nell’alloggio

Li è tornata ieri pomeriggio, dopo che il fratello è passato alla cassa dell’ospedale per pagare - e tanto - le cure prestate a Valentina Greco dalla sanità tunisina. Poi il ritorno nell’appartamento di Sidi Bou Said, e ora la famiglia deciderà il da farsi: la donna è pronta per salire sul volo per Cagliari oppure è consigliabile che trascorra qualche giorno di convalescenza nel suo appartamento, certamente non da sola? La decisione sarà presa oggi in famiglia: se non partirà subito per Cagliari, dove la madre e il padre la attendono per coccolarla e assisterla nella ripresa, la mamma Roberta Murru partirà per la Tunisia a dare il cambio a suo figlio, fratello di Valentina, Alessio Greco, che ha urgenza di rientrare nel proprio posto di lavoro a Cagliari. In città resterà il padre Giovanni Greco, di 64 anni, che all’alba di ogni giorno deve aprire le serrande dell’edicola in via Is Mirrionis, a pochi passi dall’ingresso dell’ospedale Santissima Trinità. Ieri i coniugi Greco hanno ricevuto all’edicola la visita di tanti clienti, che si sono felicitati per il fatto che la loro figlia sia stata ritrovata tutto sommato sana, soprattutto salva.

Gli investigatori

In mattinata, mentre Alessio Greco era in viaggio verso Sidi Bou Said, la sorella non è stata nuovamente sentita dalla Gendarmeria tunisina, come invece era in programma. La magistratura indaga per capire che cosa le sia accaduto in quei dieci giorni in cui non la si trovava più. Pare, ma su questo punto manca la certezza, che la donna abbia ribadito di essere svenuta mentre puliva l’armadio e di essere rimasta lì, cosciente ma non in grado di muoversi, per tutti i dieci giorni. Una ricostruzione che lascia perplesse le autorità tunisine: dieci giorni senza mangiare, e soprattutto senza bere, sono decisamente tanti e la diffidenza è evidente.

Il pc e il cellulare

Intanto, a quanto sembra, Valentina Greco ha di nuovo il suo cellulare e il pc che erano stati sequestrati dalla Gendarmeria: «Glieli hanno restituiti in mattinata», conferma l’avvocato Gianfranco Piscitelli, presidente del ramo sardo dell’associazione Penelope che si occupa di persone scomparse.

La famiglia

Continua a essere raggiante Roberta Murru, la madre di Valentina, pronta a partire per dare il cambio al figlio Alessio se decidessero di non rientrare già oggi. È infastidita da quanto legge sui social network, in cui spesso sua figlia è derisa: «Valentina dice che ha avuto un incidente domestico e io le credo. I commenti sui social sono insultanti, ma soprattutto non li merita: se chi la deride oggi domani avesse bisogno, mia figlia correrà ad aiutarlo ugualmente, perché è fatta così, è generosa. Non merita», aggiunge Roberta Murru, «le mancanze di rispetto che leggo sui social: Valentina ha 25 master e parla quattro lingue, potrebbe usarli per guadagnare tanto e invece li usa per aiutare il prossimo, e nemmeno ha mai potuto comprarsi un’auto. Ci vuole rispetto».

RIPRODUZIONE RISERVATA