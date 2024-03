Tunisia e Ungheria le mete preferite da molti cagliaritani  

Per agenzie di viaggi e tour operator si annuncia un ponte pasquale ricco di soddisfazioni. Molti cagliaritani approfitteranno delle coincidenze per una vacanza fuori dall’Isola. «Diversi viaggi organizzati sono stati confermati», spiega Tiziana Vacca della Visos viaggi. «I giorni di festa così ravvicinati sono stati un invito per chi he deciso di staccare la spina, anche per un breve periodo». Ma quali sono le mete preferite? «Come spesso accade, la scelta viene indirizzata su località poco affollate e dove i costi non sono altissimi. Quest’anno molti cagliaritani per il ponte pasquale hanno scelto mete europee o non molto distanti come Tunisia, Ungheria, Sicilia». I costi? «Sono in salita rispetto all’anno scorso del 10-30 per cento. Per una vacanza in Turchia, con volo diretto, dal 29 marzo al primo aprile, tutto compreso, è necessario mettere in bilancio almeno 800 euro a persona. Per l’Egitto – continua Tiziana Vacca – sempre con volo diretto e all inclusive, un soggiorno dal 28 marzo al 4 aprile costa circa 1.500 euro a persona».

Prossima tappa il ponte dal 25 aprile ai primi di maggi «quando ci aspettiamo il picco». (a. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA