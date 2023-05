Tunis sulle Regionali: «Solinas ricandidato? Non è automatico» 

«Alcune: ci rivolgiamo al mondo degli amministratori locali che fa sempre fatica ad amministrare la Regione, e a chi ha dato un contributo nella società civile. Non cerchiamo chi viene già da esperienze di legislatore e magari le ha fatte in modo incardinato in partiti politici. Inoltre, lavoriamo per aprire la coalizione al Terzo polo».

«C’è una quota elevatissima di classe dirigente di questa Regione che non trova adeguata rappresentanza all’interno dei partiti tradizionali». Chi si candida a farsene interprete in vista delle regionali del 2024 è Sardegna al centro 20Venti, il movimento fondato da Stefano Tunis e Antonello Peru. «Siccome la platea è davvero ampia», spiega Tunis, «ci aspettiamo un risultato significativo».

Una formazione civica e moderata. Avete preclusioni?

«Alcune: ci rivolgiamo al mondo degli amministratori locali che fa sempre fatica ad amministrare la Regione, e a chi ha dato un contributo nella società civile. Non cerchiamo chi viene già da esperienze di legislatore e magari le ha fatte in modo incardinato in partiti politici. Inoltre, lavoriamo per aprire la coalizione al Terzo polo».

Una formazione di solo centro o di centrodestra?

«Non possiamo rinnegare, né io né Peru, il fatto che veniamo dalla vicenda del centrodestra che resta il nostro campo di gioco».

L’impressione è che non ragioniate in termini di coalizione.

«Pensiamo alla prossima proposta per una coalizione che di fatto dobbiamo ancora tutti quanti partecipare a costruire».

I partiti tradizionali fanno riferimento ai tavoli romani, il suo co-fondatore è contrario a candidati calati dall’alto.

«Lo penso anch’io: sono importanti tutti i passaggi che portano a una condivisione. Noi siamo qua e non abbiamo una rappresentanza nazionale, chi lo vuole condividere con noi lo deve fare qua.

La nostra è una proposta che parte dalle rappresentanze locali e territoriali, una proposta significativa sul piano della qualità, prima che sul piano numerico».

Dovrete comunque scendere a patti con le forze tradizionali.

«E loro con noi».

Avete l’ambizione di indicare il nome del candidato governatore?

«Quando si arriva a una sintesi ben fatta, il nome è di tutti, quindi anche nostro».

Come giudica questi quattro anni di governo regionale?

«Difficili come mai nella storia perché abbiamo vissuto la pandemia, l’evento più complesso dal punto di vista delle comunità dopo la seconda guerra mondiale».

Solinas è stato all’altezza?

«Trovo sbagliato dare un giudizio sul presidente e basta. Credo che a lui vada attribuito un giudizio complessivo da dividere con chi ha condiviso con lui l’azione di governo. In ogni caso questo giudizio non spetta a me ma agli elettori».

Solinas è un giusto candidato? Essendo anche il presidente uscente?

«Il candidato giusto è quello che verrà fuori dalla sintesi dei partiti che si assumeranno l’onere di costruire una coalizione».

Sta dicendo che non è automatica la sua ricandidatura?

«Ho risposto a una domanda precisa. Comunque credo poco agli automatismi in generale, anche perché lo scenario possibile è radicalmente cambiato rispetto a cinque anni fa, quando la Lega era un partito trainante a livello nazionale e aveva scelto di non esprimere una proprio nome per proporre un candidato di un partito sardo».

Lei ha difeso Solinas tante volte.

«Non difendo e non attacco le persone, al limite sostengo. Ho sostenuto norme e iniziative politiche. Sono stato relatore di una norma, forse la più complessa di questa legislatura (la legge sugli staff, ndr.) e credo sia stato quanto mai opportuno farlo: infatti, è la burocrazia che soffoca l’impresa. E quella norma servirà a rendere l’amministrazione meno matrigna».

Un obiettivo per il futuro?

«Bisogna superare questo modello di governance di Abbanoa, salvaguardando le qualità tecniche delle risorse che in questi anni sono cresciute, e spargere il sale su questo modo di gestire la più importante azienda pubblica dell’Isola».

