“Tundhimentas”, luce sull’Isola dei pastori 

“Tundhimentas - Lana e Lamas”: in un libro, la Sardegna raccontata in bianco a nero attraverso la tosatura delle pecore da Francesco Pintore, giornalista dell’Unione Sarda con una grande passione per la fotografia. Un reportage da ogni angolo dell’Isola dove le generazioni si incrociano in uno dei momenti più sentiti nel mondo agropastorale. Edizioni Abbà, il libro contiene 97 fotografie, con i testi in lingua sarda. Un’opera che celebra la tosatura che, negli ultimi anni, ha visto l’apporto di manodopera straniera. Sullo sfondo anche la lingua blu e la lana sempre meno pagata.

