Tunartonno, successo nel segno della tradizione 

A Porto Palma, villaggio turistico della Costa Verde, l’appuntamento in riva al mare con Tunartonno, quarta edizione della manifestazione gastronomica estiva, è stato un successo. Frutto di una collaborazione virtuosa che unisce il Comune di Arbus, il gruppo delle ex allieve i Fma-Sardegna-Aps e l’associazione Porto Palma, guidata da Alessandro Tuveri. «L’evento – ricorda Tuveri – è nato per valorizzare la storia di questo luogo che dal XVII secolo alla prima metà del XX ha ospitato una tonnara. Non si tratta di una semplice sagra gastronomica, ma di un vero e proprio viaggio nel tempo».

Protagonista indiscusso il tonno, declinato in primi e secondi piatti che portano in sé l’amore e la passione dei soci dell’associazione per il territorio. «In questa piazza - dice Paola Usai, responsabile delle attività culturali - crocevia di popoli e culture, si sono incontrate diverse tradizioni culinarie che hanno dato vita a un patrimonio gastronomico unico». Ogni piatto ha raccontato di reti calate nelle acque della Costa Verde, di mattanze rituali, di famiglie che per generazioni hanno unito le proprie forze non solo nel duro lavoro in mare, ma anche attorno alla tavola. Sono ricette nate da scambi culturali e da una fratellanza che affonda le radici nel mare di Arbus. La serata è stata allietata dal Soul Quartet.

