Tunaria, via ai lavori nel porto 

Al via i lavori di dragaggio del porticciolo di Tunaria, unico punto di approdo sulla Costa Verde. Il Comune di Arbus ha approvato il progetto esecutivo e il comandante della capitaneria di porto di Oristano, Federico Pucci, ha firmato un’ordinanza di “interdizione alla navigazione, necessaria per effettuare in sicurezza i lavori di risanamento dell’approdo”. Soddisfatti i pescatori di Arbus e Guspini che da quattro anni lamentano di non poter entrare con le loro barche e dover cercare approdi alternativi a pagamento.

I divieti

Dall’inizio dell’intervento, previsto a metà della settimana prossima, sarà vietata la navigazione, per operare in sicurezza nel corso dei lavori finalizzati a eliminare gli accumuli sabbiosi che hanno determinato una diminuzione del fondale. Inoltre, è interdetta qualsiasi attività di pesca, da diporto e l’utilizzo delle spiagge per fini ludico ricreativi per un raggio di 100 metri dal centro dell’imboccatura della struttura. Le opere consistono nella rimozione e smaltimento dei detriti trasportati all’interno dello specchio d’acqua dal torrente Flumentorgiu, ai quali seguirà un mini ripascimento dell’arenile con la sistemazione della sabbia dell’imboccatura ai lati dei bracci in acqua, infine si opererà per ricostituire la spiaggia. Il tutto sotto il controllo, ciascuno per la propria parte di competenza, di Capitaneria, Regione, Comune e Forestale. L’area demaniale interessata è di 3.806 metri quadrati, di cui 1.350 coperti d’acqua e 2.000 dei fabbricati riservati all’attività marittima, 25 i posti barca, 6 riservati ai pescatori.

Il Comune

L’intervento metterà fine ai disagi dei pescatori, obbligati a custodire la barche in altri porti, ai turisti del litorale e ai proprietari delle villette estive, in questi anni privati dalla possibilità di un posto sicuro dove lasciare barche e gommoni. «Abbiamo più volte sollecitato l’intervento – ricorda il sindaco di Arbus Paolo Salis –. I fondi ci sono dal 2019, quasi 40 mila euro, sono arrivati dalla Regione. Complice il Covid e disguidi tecnici è passato troppo tempo. Non sarà un intervento risolutivo, ma almeno per questa estate il porto sarà agibile».