Tunaria, porto chiuso per sabbia 

Il porto di Tunaria, unico punto di approdo della Costa Verde, è chiuso a tempo indeterminato. A firmare lo stop all’ingresso delle barche è un’ordinanza del comandante della Capitaneria di Oristano, Federico Pucci: «Il porto non è più navigabile». Motivo? «Il fondale sabbioso e basso non permette né l’ingresso né l’uscita né manovre in sicurezza per nessuna imbarcazione, per il momento e fino a quando i fondali non si muoveranno». L’interdizione riguarda tutta l’area portuale a partire dall’imboccatura.

I pericoli

Il provvedimento si è reso necessario dopo un sopralluogo dei tecnici che ha messo in luce i rischi per la navigazione: “Fondali e imboccatura dell’approdo sono interessati da fenomeni naturali e progressivi di insabbiamento, rendendo in questo modo lo specchio acqueo non transitabile da qualunque unità”. Obbligato a disciplinare la sicurezza in mare, la salvaguardia della vita umana e la tutela dell’ambiente marino, Pucci ha “interdetto il transito nell’approdo di Tunaria fino a una navigabilità in piena sicurezza”.

I trasgressori saranno puniti con sanzioni amministrative “salvo che il fatto non integri una fattispecie diversa o più grave reato”.

Danno economico

L’area demaniale interessata si estende per 3.806 metri quadrati, 1.350 coperti d’acqua e 2.000 ospitano i fabbricati riservati all’attività marittima, 25 i posti barca, 6 riservati ai pescatori di Arbus. Una realtà fino allo scorso gestita dal presidente del circolo nautico Porto Palma, Luca Dessì: «Poco prima di Natale – ricorda – ho presentato al demanio la rinuncia della concessione. Sono in attesa di un sopralluogo congiunto per la consegna delle chiavi». Un ritardo che da un lato comporta il mancato dragaggio del porto, come si fa tutti gli anni, dall’altro crea malumore fra i pescatori, aspiranti alla gestione. La chiusura potrebbe accelerare i tempi di una soluzione, diversamente c’è il rischio che si blocchi l’attività dei pescatori, 15 persone con relative famiglie.

Nuova concessione

«Per accorciare i tempi di riapertura del porto – riferisce il sindaco di Arbus, Paolo Salis – all’inizio di marzo incontreremo prima i funzionati del demanio poi l’assessore all’agricoltura, sezione pesca, per ottenere il via libera alla nuova concessione demaniale affidata ai pescatori, anche se per poco tempo, in attesa di un bando. Poi l’autorizzazione per la pulizia dei fondali. Una procedura, quella del dragaggio, lunga, complessa e costosa: circa 30 mila euro». Il primo cittadino ricorda che «la chiusura dell’unico punto di approdo lungo i 47 chilometri del litorale comporta anche un danno al turismo. Il porto è come un albergo: si arriva e poi ci si sposta per altra località».

«Atto dovuto»

I pescatori, persuasi che l’ordinanza di chiusura fosse «un atto dovuto», sono convinti di spuntarla: «Da anni – parla a nome di tutti Roberto Sibiriu – lottiamo per la gestione del porticciolo che, di fatto, è un po’ il nostro posto di lavoro. Siamo pronti a entrare con l’impegno di prendercene cura a 360 gradi. Ringraziamo il sindaco e il comandante della Capitaneria per averci ascoltato».

