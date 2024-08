Tunaria, porto chiuso e inagibile 

«Il porto sorge in un’area a rischio idrogeologico, ne consegue che senza il via libera del Genio Civile è vietata qualsiasi iniziativa anche se finalizzata all’agibilità della struttura». Il sindaco di Arbus, Paolo Salis, racconta la spiacevole situazione in cui si trova il porticciolo di Tunaria, unico punto di approdo sui 47 chilometri della Costa Verde: La difficoltà a reperire autorizzazioni in tempi brevi di fatto penalizza i pescatori e priva i turisti del litorale di un posto barca». Così anche per il comandante della Capitaneria di Porto di Oristano, Federico Pucci: «Abbiamo fatto un sopralluogo per cercare di venire incontro alle esigenze dei pescatori, purtroppo non ci sono le condizioni».

L’ordinanza

Il nuovo capitolo della storia infinita del porticciolo dell’ex villaggio dei pescatori è iniziato nel mese di maggio con un incontro in Regione fra gli enti interessati alla nuova gestione. «In quell’occasione – ricorda Pucci – a parte il problema ormai storico dello specchio acqueo e l’imboccatura inagibili perché del tutto insabbiati, siamo venuti a conoscenza che tutta l’area è a rischio idrogeologico e, quindi, sono sorte delle perplessità sul suo utilizzo. L’incontro si è concluso con l’impegno del Comune di avanzare la richiesta per la messa in sicurezza. La settimana scorsa abbiamo fatto un ulteriore sopralluogo per vedere la situazione. Nessuna novità. Ad oggi non ci sono le condizioni per revocare l’ordinanza di chiusura e consentire l’ormeggio di natanti in totale sicurezza».

Il Comune

«Ho inviato due note – dice Salis – al distretto idrografico della Regione e al Genio Civile per l’autorizzazione alla rimozione dallo specchio d’acqua di circa di 600 metri cubi di sabbia e il deposito temporaneo sulla sponda sinistra del fiume Flumentorgiu, dove il porticciolo è posto, con due bracci a mare come prolungamento della foce. Il vantaggio sarebbe per chi opera nel settore della pesca, essendo al momento preclusa qualunque possibilità di rifugio anche per imbarcazioni di piccolo pescaggio. Fiduciosi aspettiamo una risposta». Da poco è arrivata quella del distretto idrografico: «Questo servizio non ha competenza specifica sulla rimozione della sabbia. Si suggerisce di verificare l’eventuale necessità di avviare la procedura di assoggettabilità alla Valutazione d’impatto ambientale».

Una situazione drammatica che vede 15 pescatori amareggiati, costretti a trasferire le barche in parte a Marceddì e in parte ad Oristano. «Per avere la gestione diretta - dice Roberto Sibiriu - ci siamo costituiti in associazione. Quando tutto sembrava pronto, la procedura si è bloccata. Non conosciamo i motivi». E la minoranza presenta un’interrogazione: «L’abbiamo detto due anni fa – incalza il capogruppo, Michele Schirru – lo ripetiamo: la strada percorribile è il dragaggio in somma urgenza per aumentare il livello dell’acqua e rendere il porto navigabile».

RIPRODUZIONE RISERVATA