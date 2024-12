Tunaria, nessuno vuole le chiavi del porto 

Lo specchio d’acqua del porticciolo di Tunaria resta interdetto. Ennesima fumata nera per i pescatori di Arbus e di Guspini, usciti ancora una volta delusi dall’incontro dei giorni scorsi con la Capitaneria di porto di Oristano, il Demanio marittimo, la Regione, l’Arpas e il Comune di Arbus. Non essendo arrivate le soluzioni programmate per il passaggio di gestione dal circolo nautico Porto Palma all’associazione dei pescatori, nessuno dei presenti ha preso in consegna le chiavi della struttura. E non lo faranno fino a quando non sarà risolto il problema dell’insabbiamento, la sicurezza dell’area, lo sgombero delle barche abusive.

Il sopralluogo

C’era grande attesa per l’incontro di fine anno che avrebbe dovuto scrivere un nuovo capitolo della storia infinita del porticciolo dell’ex villaggio dei pescatori, inagibile da tempo. Ma l’unica certezza è che gli enti interessati per la riapertura hanno ribadito le condizioni per i livelli di sicurezza: le operazioni di dragaggio della sabbia trasportata dalle correnti, accentuata dalla presenza di ulteriore materiali provenienti dal fiume Flumentorgiu, dove il porticciolo è posto, con due bracci a mare come prolungamento della foce; la pulizia degli spazi interni e il trasporto delle barche parcheggiate a terra. Scontenti i pescatori. Dopo la lotta fra proteste, incontri in Regione, denunce in Procura, l’affidamento del porticciolo sembrava cosa fatta. L’incontro atteso era il primo passo, anche perché l’ex gestore, presidente del circolo nautico, Luca Dessì, un anno fa rinunciò alla gestione. Presente all’incontro per la consegna delle chiavi, le ha riportare a casa. Deve attendere ancora, anche se la concessione è scaduta.

Ponte chiuso

La situazione è legata alla sicurezza dell’area demaniale, 3.806 metri quadrati di superficie, 1.350 coperti d’acqua e 2.000 sui quali si trovano i fabbricati riservati all’attività marittima, 25 posti barca, 6 riservati ai pescatori di Arbus. Alle criticità legate ai fenomeni naturali d’insabbiamento, da poco si è aggiunto il rischio idrogeologico esteso a tutto l’area, altre motivazioni che hanno contribuito al rinvio della consegna della struttura che sorge su area demaniale. A questo punto, l’ancora di salvezza è arrivata dal Comune di Arbus tramite un progetto affidato a un professionista. «L’impegno – dice il sindaco Paolo Salis – è eliminare periodicamente la sabbia che entra dall’imboccatura e i materiali trasportati dal fiume. Il primo dragaggio sarà a spese nostre, dopo la consegna delle chiavi ai pescatori sarà loro cura intervenire. Sul fronte sicurezza stiamo per chiudere l’accesso al ponticello sul porto che dalla spiaggia porta al versante opposto». L’assessore al turismo, William Collu, aggiunge: «Ho partecipato all’incontro. La messa in sicurezza è la base per riaprire l’unico punto di approdo della Costa Verde, come tale strategico per la sicurezza della navigazione».

