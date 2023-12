Tunaria, la gestione del porto ai pescatori 

«C’è l’impegno del Demanio marittimo e noi pescatori, rinnovata l’associazione, siamo pronti a gestire il porticciolo». Il nuovo capitolo dell’infinita storia del porto di Tunaria, unico punto di approdo sulla Costa Verde, inizia a fine anno con le dimissioni del vecchio gestore, il presidente del Circolo nautico Porto Palma, Luca Dessì, e prosegue con 15 pescatori pronti a firmare la convenzione con la Regione per la concessione demaniale. Un progetto sostenuto dal Comune di Arbus. «In attesa di un nuovo bando, ci siamo attivati per il passaggio di consegna dal gestore ai pescatori», dice il sindaco Paolo Salis.

L’associazione

Compatti e uniti ai diportisti, i pescatori da anni fanno i conti con le condizioni in cui versa il porticciolo e ora, scaduta la concessione demaniale, hanno chiesto alla politica di risolvere un problema che spesso li ha costretti a tirare i remi in barca. «L’approdo – ricorda Roberto Sibiriu – ha bisogno di una gestione e di una seria programmazione per permettere a noi di poter lavorare nel migliore dei modi. Ci attiveremo subito per renderlo fruibile, disponibili anche all’anticipo di risorse finanziarie che in qualche modo recupereremo con finanziamenti pubblici, speriamo siano somme maggiori rispetto ai soliti contributi». Antonio Lampis aggiunge: «La gestione diretta ci consente di evitare situazioni che vanno oltre ogni ragionevolezza, un esempio su tutti: al momento tre nostre barche sono imprigionate, il fondo è insabbiato, serve una gru per sollevarle e portarle all’esterno». Massimo Marrocu, da qualche giorno presidente dell’associazione pescatori, ha fiducia nel cambio di rotta, tramite la valorizzazione e cura costante della struttura portuale: «Abbiamo lottato per salvaguardare la pesca, un settore importante nel territorio, finalmente si rema tutti nella stessa direzione». Antonio Floris aggiunge: «Paghiamo mille euro l’anno per ormeggiare la barca, col porto spesso inagibile lo utilizziamo pochi giorni».

Il Comune

La Regione è pronta al passaggio diretto della gestione fino a nuovo bando. «Dopo l’incontro con una rappresentanza di pescatori – ricorda Salis – sono stato all’ufficio demanio. Conoscono il problema, trascurato per mancanza di personale. Il nuovo accordo prevede la gestione diretta dell’area demaniale, un patto fra pescatori ed ex gestore. Un iter che ci ha coinvolto al fine di evitare la chiusura, fatto che avrebbe danneggiato anche il turismo. Il porto è come un albergo, si arriva e poi ci si sposta verso altre località».

