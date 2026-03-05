Tunaria, il porticciolo riaprirà per l’estate 

Dopo quattro anni di chiusura tra polemiche, abbandono e incuria, il porticciolo di Tunaria, unico punto di approdo lungo i 47 chilometri della Costa Verde, dalla prossima estate si riprenderà il suo mare. C’è la firma, infatti, degli enti preposti alla riapertura, l’assessorato regionale dell’Agricoltura, sezione pesca, l’Agenzia del Demanio, la Capitaneria di porto di Oristano, il Comune di Arbus. Una ripartenza attesa e sospirata da tempo, una grande opportunità di rilancio economico e turistico da 25 anni, da quella che fu la prima concessione demaniale per accogliere i pescatori e nei mesi estivi anche le imbarcazioni degli ospiti. Un servizio che ha sempre tratto negli anni grandi benefici.

La ripartenza

Il sindaco, Paolo Salis, racconta l’iter seguito per riavviare l’attività: «Gli ultimi atti che hanno permesso di raggiungere l’obiettivo sono stati firmati a dicembre, l’accordo è stato unanime. Doveroso precisare che la Capitaneria è in attesa della conferma del Comando generale». Salis ricorda che «a spingere verso la conclusione di una procedura complessa per via dei diversi enti coinvolti, è stata soprattutto la necessità di rimettere in moto il progetto di "Porto sicuro”, il piano nato negli anni Novanta per realizzare un piccolo approdo, l’unico tra Oristano e Buggerru, per ormeggiare le barche in caso di emergenze, come pericoli di qualsiasi natura in mare».

L’area demaniale coinvolta di estende per 3.806 metri quadrati di superficie, 1.350 coperti d’acqua e 2.000 ospitano i fabbricati riservati all’attività marittima, 25 i posti barca, 6 riservati ai pescatori di Arbus. Per loro è la fine di un incubo, per anni sono stati costretti a cercare altrove il ricovero a pagamento per le loro barche. Costituiti in associazione, potranno finalmente coronare il sogno della gestione diretta del porto

I lavori

Gli enti interessati alla riapertura hanno ribadito le condizioni di sicurezza: il dragaggio della sabbia trasportata dalle correnti, accentuata dalla presenza di ulteriore materiali provenienti dal fiume Flumentorgiu; la pulizia degli spazi interni e il trasporto delle barche abusive, parcheggiate a terra.

«I lavori – comunica il sindaco di Arbus Paolo Salis- di dragaggio sono stati affidati e sono pronti a partire in modo da poter riaprire Tunaria questa estate. Un progetto che impegna risorse per complessivi 20 mila euro. La novità è che possiamo intervenire ogni qualvolta si verifichi un bisogno, in ogni caso saranno opere sistematiche, eviteremo così l’insabbiamento e la necessità di rincorrere le autorizzazione per la pulizia».

Il futuro

L’impegno è che la struttura, considerati gli immobili che la circondano e gli spazi esterni pavimentati, diventi un luogo di ritrovo non soltanto per i diportisti soci, ma anche per lo svolgimento di attività culturali. Da due anni è sede di incontri e di esposizioni di oggetti vari, grazie all’impegno dell’associazione “Porto Palma” che gestisce il villaggio.

