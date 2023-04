Tunaria, il gestore del porto se ne va 

«Sono pronto a rinunciare alla gestione del porticciolo, l’ho comunicato agli enti interessati, primo fra tutti il Comune». Luca Dessì, presidente del circolo nautico “Porto Palma”, da quasi dieci anni gestore del punto di approdo di Tunaria, con amarezza annuncia il passo indietro: «L’invito ai pescatori a collaborare, di fatto ha accentuato la controversia per un posto barca nella struttura. Alcuni ormeggiano abusivamente. Li ho diffidati e inviato tutto alla Capitaneria di porto di Oristano». La replica di uno dei presunti abusivi, Roberto Sibiriu, non si è fatta attendere: «Dessì dica a che titolo vieta l’ingresso».

L’incontro

Ultimati i lavori di dragaggio nel piccolo porto, unico punto di approdo lungo la Costa Verde, e con l’avvicinarsi della stagione estiva, l’amministrazione comunale ha organizzato un incontro fra il gestore e i pescatori con l’intento di un accordo sull’utilizzo della struttura. Invito accolto. Nell’Aula consiliare il confronto è stato sereno, ma si è concluso con un nulla di fatto. «Prima di dare la parola ai presenti – ricorda il sindaco Paolo Salis – ho premesso che il fine era quello di dimenticare gli scontri del passato e trovare un’intesa, ciascuno per le proprie competenze. Il gestore si è dichiarato disponibile a farsi da parte, a trasferire ai pescatori la gestione. Nessuna voce contraria, solo l’impegno a dare una risposta». Dice il primo cittadino: «Il rinvio a un’intesa mi è sembrato corretto. La posta in gioco è il futuro dei lavoratori, è giusto che siano loro a esprimersi direttamente».

Il gestore

E mentre in Comune si aspetta una risposta, a Tunaria la “lotta” sul porticciolo continua, l’incontro ha aperto una parentesi che non sembra destinata a chiudersi. «Due pescatori – racconta Dessì – sono autorizzati a entrare con la barca. Gli altri si comportano da padroni, nonostante la concessione demaniale sia affidata al Circolo nautico. Ribadisco: sono pronto a rinunciare, naturalmente con tutte le carte in regola sul da farsi. Ho chiesto ottomila euro per le spese sostenute, rispetto ai 400 euro a testa del canone agevolato di affitto. Per tutta risposta si comportano come se fossero i destinatari della concessione demaniale. La diffida e la segnalazione alla Capitaneria sono stati obbligati, di eventuali danni ne rispondo personalmente».