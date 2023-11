Tumulti dopo l’accoltellamento, 34 arresti  

Dublino. Paura, sconcerto, indignazione sono i sentimenti dominanti in una Dublino sotto shock dopo i violenti tumulti scatenati giovedì sera nel cuore della capitale irlandese da una protesta a impronta nazionalista, anti-migranti e islamofobica di circa 500 simpatizzanti di destra e hooligan. A poche ore dall’accoltellamento di 3 bambini e una insegnante da parte di un 40enne non ancora identificato, dinanzi a una scuola primaria. I riots, una furia inusuale nelle vie della città in cui sono stati devastati 13 negozi e dati alle fiamme veicoli pubblici e auto della polizia locale, sono stati definiti «una vergogna» per la Repubblica dal premier di centrodestra Leo Varadkar, figlio di padre immigrato divenuto capo del governo irlandese.

Solo in nottata le forze dell’ordine hanno riportato la situazione sotto controllo e ieri è stata la giornata dei danni, stimati in milioni di euro dal primo ministro, che ha parlato di una dimostrazione «di odio, non di patriottismo» da parte di gruppi di ultradestra e «teppisti», mentre si cerca un ritorno alla normalità. Sui 34 partecipanti ai tumulti finiti in manette negli scontri con la polizia, sono 32 gli incriminati a vario titolo di furti o danneggiamenti, nonché di resistenza o altri reati di violazione dell’ordine pubblico, oltre al possesso di coltelli e tirapugni. Sono 28 uomini e quattro donne, giovani, legati ad ambienti nazionalisti.

