Tumulazioni solo nei giorni dispari 

Tumulazioni ridotte per mancanza di operai. Al cimitero di Assemini ormai da un po’ i seppellimenti possono essere fatti solo nei giorni dispari: lunedì, mercoledì e venerdì.

Il confronto

La questione è stata anche al centro del Consiglio comunale di insediamento della Giunta, durante il quale il capogruppo di Forza Italia Assemini Ignazio Pireddu ha dichiarato: «Sarebbe opportuno che il rito del funerale si completasse con la tumulazione nella stessa giornata delle esequie – ha detto il consigliere di minoranza –. Per le famiglie doversi recare giorni dopo in cimitero per la tumulazione dei propri cari defunti è ancora più doloroso». Tra il pubblico che affollava l’Aula in tanti hanno annuito mostrando interesse per la faccenda. Il sindaco Mario Puddu assicura di conoscere bene il problema: «Ci sarà la massima attenzione su questo tema – ha spiegato ieri al telefono il primo cittadino –. In campagna elettorale ho lamentato questo e altri disservizi inerenti la gestione dei servizi cimiteriali e trovo inaccettabile che nel caso si muoia di giovedì sia necessario attendere il lunedì successivo per la tumulazione. Funziona così anche in altri Comuni? Non importa, il nostro impegno è per Assemini, e per i nostri cittadini desideriamo altro».

I numeri

Attualmente il servizio di tumulazione ed estumulazione è esternalizzato. Scelta obbligata vista la carenza di personale. Il numero degli operai comunali è così esiguo che sono sufficienti le dita di una mano per contarli, cinque per un paese di quasi ventiseimila abitanti.

Gli operai devono destreggiarsi tra compiti molteplici, ad esempio eseguono tutti i lavori di ordinaria manutenzione, supportano le ditte che si occupano della disinfestazione, effettuano la manutenzione ordinaria delle strade.Se in passato il numero degli operai assunti dall’ente permetteva di gestire direttamente i servizi cimiteriali potendo tumulare immediatamente dopo il rito religioso o civile, ora a dettare i tempi è l’accordo stipulato con la società esterna.

La determina di indizione della procedura di affidamento del servizio è del 26 giugno, per un anno sono stati stanziati quasi sessantatremila euro affinché si garantisca la sepoltura tre giorni alla settimana. Nelle more della conclusione della procedura di affidamento è necessario e indifferibile garantire il servizio e per i prossimi due mesi molto probabilmente si procederà come al solito: le tumulazioni verranno effettuate lunedì, mercoledì e venerdì. Chi muore al di fuori dei giorni stabiliti deve sostare nella camera mortuaria del camposanto e attendere il proprio turno.

RIPRODUZIONE RISERVATA